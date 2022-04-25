Сбили вражескими ПВО над Волновахой: украинского пилота Романа Василюка освободили из плена

Украинский пилот Су-25 Роман Василюк, которого 14 марта сбили вражеские ПВО над Волновахой во время выполнения боевого задания, был освобожден из российского плена.

Подполковника удалось вернуть домой усилиями Главного управления разведки Минобороны.

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Роман Василюк смог катапультироваться, но получил ранение и попал в плен к оккупантам. Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До своего освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка,

– сообщили в ГУР МОУ.

Пилот 24 апреля вернулся на подконтрольную Украине территорию. Сразу после освобождения он встретился с начальником разведки Кириллом Будановым и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.

Василюк готов вернуться в бой

Сейчас украинский военный получает должную медицинскую помощь и находится со своей семьей.

"Долго сидеть в госпитале не собираюсь. Через месяц хотелось бы вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от российских оккупантов",

– подчеркнул украинский подполковник.

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