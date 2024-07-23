Путин спешит: как ВСУ используют это для сбивания российских "сушек"

Украинские военные сбили очередной российский самолет в Донецкой области. Им удалось на Покровском направлении приземлить штурмовик Су-25.

Два российских самолета подлетели вплотную к позициям украинских сил, и один из них был поражен. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сказал 24 Каналу, что россияне вынуждены рисковать своей авиацией, ведь должны выполнить приказ Владимира Путина.

К теме ВСУ повредили или уничтожили 30 самолетов за первые полгода 2024: в ISW рассказали о потерях врага

Должны как можно быстрее продвигаться

Для главы Кремля важно быстрее приблизиться к проведению мирных переговоров по его сценарию.

Путин спешит и ставит соответствующие задачи. На Восточном направлении полностью оккупировать в административных границах Донецкую и Луганскую области, а на Южном – восстановить позиции, которые россияне потеряли. Речь идет о Времовском выступе и участке фронта в районе Работино и Вербового,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому россиянам крайне необходимо как можно быстрее продвигаться и захватывать новые территории, чтобы иметь более мощные переговорные позиции.

Соответственно российское военное руководство вынуждено рисковать и не жалеть военных, о чем свидетельствуют их рекордные потери за последние месяцы.

С этим также связано экстремальное применение авиации. Пилотам ставятся задачи быть точными и эффективными, поэтому они подлетают максимально близко к целям, которые должны поразить,

– пояснил Игорь Романенко.

В то же время украинские защитники пользуются этим, применяя переносные зенитные средства для ликвидации вражеских самолетов.

Напомним, что очередной российский Су-25 был сбит на Покровском направлении 23 июля. Два самолета подлетели к украинским позициям и один из них сбили зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Марка Безручко. Это уже 362-й самолет россиян, который приземлили украинские защитники.