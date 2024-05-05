Что помогло сбить российский Су-25: оперативная сводка от Свитана
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бойцы 110 бригады сбили российский Су-25. Известно, что до этого бригада 2 месяца восстанавливалась после боев в Авдеевке.
В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил уничтожение Су-25.
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Сбитие российского Су-25
По его словам, в последнее время запущена ротация, ведь новая команда пытается управлять этим процессом. Часть войск отводится в резервы для доукомплектования. Те, которые прошли уже этот механизм, возвращаются обратно и сразу вступают в бой.
При этом они возвращаются уже с американским оружием. То есть заходит не просто оружие из новых партий, а сразу с частями наших ВСУ, которые сразу же включаются в бой,
– отметил Роман Свитан.
Он отметил, что партнеры, как и обещали, передали достаточное количество ПЗРК. Между тем россияне, особенно Су-25, уже привыкли, что последние полтора – два месяца могли нас кошмарить. Для этого они выходили на линию боевого соприкосновения на предельно малых высотах и работали по нашим позициям, понимая, что у нас просто нечем их сбивать.
"На предельно малых высотах ЗРК их не видят. Снести их можно только с помощью ПЗРК. Вот возвращение наших частей уже с этой помощью сразу привело к результату", – отметил военный эксперт.
Какие планы россиян на Харьков и Одессу
Роман Свитан объяснил, что россияне пытаются давить на украинское общество, чтобы принудить людей к капитуляции.
Они выбрали 2 города, по которым им удобнее всего работать. Это Харьков, ведь 30 километров от линии границы. И Одесса, ведь в Крыму российские военные объекты достают до Одессы. Там расстояние и полетное время ракет – маленькие,
– объяснил Свитан.
"Именно поэтому россияне будут на них постоянно давить с задачей принудить к замораживанию, капитуляции, сдачи территорий и так далее. Террористический механизм", – добавил военный эксперт.
По его мнению, как только подойдут обещанные ЗРК, самолеты, то Харьков будет прикрыт. Там есть механизм и возможности в паре с Patriot и F-16 прикрыть город от КАБов и от С-300.
"Сейчас это основная задача нашей противовоздушной обороны. Харьков, Одесса, Херсон – это города, которые точно надо будет прикрывать", – добавил Роман Свитан.
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