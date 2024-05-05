В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив знищення Су-25.
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Збиття російського Су-25
За його словами, останнім часом запущена ротація, адже нова команда намагається управляти цим процесом. Частина військ відводиться в резерви для доукомплектування. Ті, які пройшли вже цей механізм, повертаються назад й одразу вступають у бій.
При цьому вони повертаються вже з американською зброєю. Тобто заходить не просто зброя з нових партій, а одразу з частинами наших ЗСУ, які одразу ж включаються у бій,
– зазначив Роман Світан.
Він наголосив, що партнери, як і обіцяли, передали достатню кількість ПЗРК. Тим часом росіяни, особливо Су-25, вже звикли, що останні півтора – два місяці могли нас кошмарити. Для цього вони виходили на лінію бойового зіткнення на гранично малих висотах й працювали по наших позиціях, розуміючи, що в нас просто немає чим їх збивати.
"На гранично малих висотах ЗРК їх не бачать. Знести їх можна тільки за допомогою ПЗРК. От повернення наших частин уже з цією допомогою одразу призвело до результату", – наголосив військовий експерт.
Які плани росіян на Харків та Одесу
Роман Світан пояснив, що росіяни намагаються тиснути на українське суспільство, аби примусити людей до капітуляції.
Вони вибрали 2 міста, по яких їм найзручніше працювати. Це Харків, адже 30 кілометрів від лінії кордону. Та Одеса, адже в Криму російські військові обʼєкти дістають до Одеси. Там відстань та польотний час ракет – маленькі,
– пояснив Світан.
"Саме тому росіяни будуть на них постійно тиснути із завданням примусити до заморожування, капітуляції, здачі територій й так далі. Терористичний механізм", – додав військовий експерт.
На його думку, як тільки підійдуть обіцяні ЗРК, літаки, то Харків буде прикритий. Там є механізм та можливості в парі з Patriot та F-16 прикрити місто від КАБів й від С-300.
"Зараз це основна задача нашої протиповітряної оборони. Харків, Одеса, Херсон – це міста, які точно треба буде прикривати", – додав Роман Світан.
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