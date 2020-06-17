За пять месяцев семьям погибших в катастрофе МАУ в Иране полную сумму компенсации еще никто не оплатил. Несколько месяцев назад была информация, что Иран готов выплатить 70 тысяч долларов на семью. А уже на днях иранские СМИ сообщили, что Иран готов рассмотреть вопрос компенсации только после того, как деньги семьям погибших выплатит страховая компания.

Иран и компенсация семьям погибших: детали

Об этом рассказал партнер Ario Law Firm, адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы нескольких семей погибших в авиакатастрофе самолета МАУ. Интервью с ним вышло на 24 канале .

Подробнее Без результатов и надежд: что происходит в деле сбитого в Иране самолета МАУ

По словам Грушовця, есть международные конвенции, регулирующие вопросы выплаты компенсаций, когда случается какая-то трагедия с гражданским авиалайнером. В случае катастрофы МАУ семьям погибших часть компенсации уже выплатили. И сделали это страховые компании, поскольку сегодня ответственность авиаперевозчика должна быть застрахована.

Юрист добавляет, что эта сумма не зависит ни от МАУ, ни от установления того, кто произвел пуск ракеты. Остальную часть компенсации выплачивать букдут после установления всех обстоятельств.

На днях иранские СМИ сообщили, что Иран готов рассмотреть вопрос компенсации только после того, как деньги семьям погибших выплатит страховая компания. После этого Иран сам решит, какую сумму компенсации он будет выплачивать и будет ли он ее выплачивать вообще,

– отметил он.

Грушовец подчеркивает, что вскоре со стороны Ирана будет завершено гражданское (техническое) расследования падения самолета. По сути, результаты этого расследования нам уже известны: самолет упал не из-за технической поломки, как заявляли в начале, а потому, что в него попали две ракеты.

Но уголовная часть расследования не завершена , пока мы не услышим имена виновных лиц и не узнаем об обстоятельствах, при которых они запустили эту ракету. Вместе с тем не услышим, когда и какое наказание понесут виновные.

" Вопрос виновных и вопросы компенсаций до сих пор остаются открытыми. Сколько эта часть расследования будет продолжаться – спрогнозировать трудно. В Иране уже точно известно, кто нажимал кнопку, которая дала старт тем ракетам. Это конкретные лица, которые в определенный промежуток времени выполняли свои должностные обязанности. Иран это знает, но он не делится этой информацией", – подытожил адвокат семей погибших.

Интересно Телефон погибшего в катастрофе МАУ пытались разблокировать иранцы: для чего

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, оно было сбито.

В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время как раз было обострение отношений с США , военные которых базировались в соседнем Ираке.

Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время как раз было , военные которых базировались в соседнем Ираке. Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

В этом деле были задержаны шесть подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала