За п’ять місяців сім’ям загиблих у катастрофі МАУ в Ірані повну суму компенсації ще ніхто не сплатив. Кілька місяців тому була інформація, що Іран є готовим виплатити 70 тисяч доларів на сім’ю. А вже днями іранські ЗМІ повідомили, що Іран – готовий розглянути питання компенсації лише після того, як гроші сім’ям загиблих виплатить страхова компанія.

Про це розповів партнер Ario Law Firm, адвокат Євген Грушовець, який представляє інтереси декількох сімей загиблих в авіакатастрофі літака МАУ. Інтерв’ю з ним вийшло на 24 каналі.

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За словами Грушовця, є міжнародні конвенції, які регулюють питання виплати компенсацій, коли трапляється якась трагедія із цивільним авіалайнером. У випадку катастрофи МАУ сім’ям загиблих частину компенсації уже виплатили. І зробили це страхові компанії, оскільки сьогодні відповідальність авіаперевізника має бути застрахованою

Юрист додає, що ця сума не залежить ані від МАУ, ані від встановлення того, хто зробив пуск ракети. Іншу частину компенсації виплачуватимуть після встановлення всіх обставин.

Днями іранські ЗМІ повідомили, що Іран – готовий розглянути питання компенсації лише після того, як гроші сім’ям загиблих виплатить страхова компанія. Після цього Іран сам вирішить, яку суму компенсації він буде виплачувати і чи буде він її виплачувати взагалі",

– зауважив він.

Грушовець підкреслює, що невдовзі з боку Ірану буде завершено цивільне (технічне) розслідування падіння літака. По суті, результати цього розслідування нам уже є відомими: літак впав не через технічну поломку, як заявляли на початку, а через те, що у нього потрапили дві ракети.

Але кримінальна частина розслідування є не завершеною, допоки ми не почуємо іменна винних осіб та не дізнаємось про обставини, за яких вони запустили цю ракету. Водночас не почуємо, коли та яке покарання понесуть винн

"Питання винних та питання компенсацій досі лишається відкритим. Скільки ця частина розслідування триватиме – спрогнозувати важко. В Ірані уже точно відомо, хто натискав кнопку, яка дала старт тим ракетам. Це конкретні особи, які у певний проміжок часу виконували свої посадові обов’язки. Іран це знає, але він не ділиться цією інформацією", – підсумував адвокат сімей загиблих.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, воно було збито.

Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США , військові яких базувалися в сусідньому Іраку.

Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було , військові яких базувалися в сусідньому Іраку. Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У цій справі було затримано шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу