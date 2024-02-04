Семьи погибших пассажиров самолета, сбитого Ираном, вышли на митинг в Тегеране: их разогнали
Источник:"Голос Америки"
Утром 3 февраля в Тегеране состоялся митинг. Его организовали семьи погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году. Этот митинг разогнали, рассказали журналисты.
Семьи пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752, собрались в Тегеране перед офисом ООН. Они требовали справедливости от иранского правительства.
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Митинг разогнали силовики
Родные пассажиров власть страны обвиняют в том, что она препятствует расследовать гибель рейса PS752. Этот самолет двумя иранскими зенитными ракетами сбили утром 8 января 2020 года.
Участники этой акции просили о встрече с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Впрочем, агенты службы безопасности в гражданском, а также силы безопасности режима Ирана сразу же взялись за разгон людей. Они угрожали им, а также запугивали.
Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции,
– говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X.
Обратим внимание, что семьи пассажиров ранее подписали заявление. В нем они требовали отменить поездку в Иран Неды Аль-Нашиф.
Сбитие самолета "МАУ" в Иране: коротко о главном
- В 2020 году в гражданский самолет в Иране ударили двумя ракетами. Произошло это 8 января утром.
- В результате погибли все 176 человек, которые находились на борту воздушного судна. Среди них были иранцы и канадцы иранского происхождения. Они должны были лететь в Канаду через украинскую столицу.
- Как отметил официальный Иран, их военные приняли воздушное судно за ракету Соединенных Штатов.
- По мнению родных погибших, Иран покрывает преступников, которые совершили "умышленное убийство, умышленное нападение на гражданское население или гражданские объекты, посягательство на личное достоинство и грабеж, а также преступления против человечности в виде убийства и "других бесчеловечных действий".
- Обратим внимание, что в июле 2023 года в Международный суд ООН в Гааге обратились Канада, Великобритания, Швеция и Украина. Они попросили начать разбирательство против Ирана, ведь в этой авиакатастрофе потеряли своих граждан.