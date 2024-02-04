Семьи погибших пассажиров самолета, сбитого Ираном, вышли на митинг в Тегеране: их разогнали

Утром 3 февраля в Тегеране состоялся митинг. Его организовали семьи погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Ираном в 2020 году. Этот митинг разогнали, рассказали журналисты.

Семьи пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752, собрались в Тегеране перед офисом ООН. Они требовали справедливости от иранского правительства.

Читайте также Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад

Митинг разогнали силовики

Родные пассажиров власть страны обвиняют в том, что она препятствует расследовать гибель рейса PS752. Этот самолет двумя иранскими зенитными ракетами сбили утром 8 января 2020 года.

Участники этой акции просили о встрече с заместителем Верховного комиссара по правам человека Недой Аль-Нашиф. Впрочем, агенты службы безопасности в гражданском, а также силы безопасности режима Ирана сразу же взялись за разгон людей. Они угрожали им, а также запугивали.

Поведение силовиков было оскорбительным и жестоким, они были готовы к любой более жесткой реакции,

– говорится в сообщении Ассоциации семей рейса PS752 в сети X.

Обратим внимание, что семьи пассажиров ранее подписали заявление. В нем они требовали отменить поездку в Иран Неды Аль-Нашиф.

Сбитие самолета "МАУ" в Иране: коротко о главном