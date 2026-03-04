"Дружественный огонь": российская ПВО могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов, – соцсети
- В Ростовской области России, по предварительным данным, российская ПВО могла уничтожить собственный военный вертолет во время атаки беспилотников.
- Официального подтверждения инцидента нет, и тип вертолета и информация о потерях экипажа не уточняются.
В Ростовской области России во время отражения атаки беспилотников российская ПВО вероятно уничтожила собственный военный вертолет. Однако, официального подтверждения инцидента пока нет.
Детали инцидента устанавливаются. Об этом сообщают в соцсетях, в частности телеграмм-канал Supernova+.
Что известно о возможном сбитии российского вертолета?
По предварительной информации, инцидент произошел во время активной работы ПВО по воздушным целям в небе над Ростовской областью. Отмечается, что вертолет Воздушно-космических сил России мог быть ошибочно идентифицирован как вражеский беспилотник и попасть под так называемый "дружественный огонь".
Россияне могли сбить собственный вертолет в Ростовской области: смотрите видео
Сейчас официального подтверждения от российского военного командования нет. Также не уточняется тип вертолета и информация о возможных потерях экипажа.
Подобные случаи ранее уже фиксировались. Во время массированных атак дронов российские силы ПВО неоднократно ошибочно поражали собственные самолеты и вертолеты из-за проблем с координацией и идентификацией целей. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.
Что известно о других потерях россиян из-за войны в Украине?
Силы обороны Украины уничтожили российские вертолеты Ми-8 и Ка-52 на аэродроме в Орловской области России с помощью беспилотников. Военный эксперт Роман Свитан отметил, что атака была выполнена дальними дронами оперативного уровня с прямым управлением.
В Крыму в районе Инкермана были поражены два сторожевых корабля "Охотник", а в Евпатории повреждены два самолета Бе-12. В Запорожской области подразделения Сил обороны поразили реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".
Спецподразделение "Призраки" атаковало ЗРГК и РЛС россиян в оккупированном Крыму. Было также поражено десантный катер БК-16, превращая дорогую технику на металлолом.