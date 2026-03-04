"Дружественный огонь": российская ПВО могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов, – соцсети

В Ростовской области России во время отражения атаки беспилотников российская ПВО вероятно уничтожила собственный военный вертолет. Однако, официального подтверждения инцидента пока нет.

Детали инцидента устанавливаются. Об этом сообщают в соцсетях, в частности телеграмм-канал Supernova+.

Что известно о возможном сбитии российского вертолета?

По предварительной информации, инцидент произошел во время активной работы ПВО по воздушным целям в небе над Ростовской областью. Отмечается, что вертолет Воздушно-космических сил России мог быть ошибочно идентифицирован как вражеский беспилотник и попасть под так называемый "дружественный огонь".

Россияне могли сбить собственный вертолет в Ростовской области: смотрите видео

Сейчас официального подтверждения от российского военного командования нет. Также не уточняется тип вертолета и информация о возможных потерях экипажа.

Подобные случаи ранее уже фиксировались. Во время массированных атак дронов российские силы ПВО неоднократно ошибочно поражали собственные самолеты и вертолеты из-за проблем с координацией и идентификацией целей. Информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

