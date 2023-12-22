Россияне подтвердили ущерб Су-34: появились фото с места катапультирования одного из пилотов

Российские пропагандисты подтвердили сбивание трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Юге и даже опубликовали фото с места приземления. Указывают, что якобы одному пилоту удалось катапультироваться.

Официальной информации о том, где "минуснули" самолеты, нет. В то же время, ресурсы, приближенные к украинским и российским военным, пишут о левобережье Херсонщины.

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Предварительно все три истребителя-бомбардировщика сбиты на Херсонщине, при попытке бомбардировки украинского плацдарма на левом берегу Днепра. Некоторые из пилотов выжили,

– говорится в сообщении.



Некоторые из пилотов якобы выжили / Фото из российских телеграм-каналов



Россияне подтвердили уничтожение трех своих самолетов / Фото из российских телеграм-каналов

В частности, Z-каналы пишут об уничтожении российских бомбардировщиков Су-34 под селом Крынки Херсонской области.

"В ситуации с трагедией под Крынками, где сегодня ВСУ сделали грамотную авиазасаду, отработав Patriot, я больше всего поражен поведением некоторых наших блоггеров, по сути передавших объективную информацию по результатам работы", – жалуются некоторые военкоры врага.



Пока неизвестно точно, удалось ли какому-нибудь из пилотов катапультироваться / Фото из российских телеграм-каналов

Погибших могло быть больше

Близкий к российской военной авиации телеграм-канал Fighterbomber тоже признал потерю как минимум одного самолета. Добавляют, что погибших российских пилотов могло быть и больше.

Всех забрали: живых и мертвых. Земля небом... Предварительно отработал ЗРК "Patriot". "Военкор" Кирилл Федоров утверждает, что сбитых самолетов было больше, и что летчики одного из Су-34 смогли катапультироваться,

– говорится в сообщении.

Более того, пропагандистские каналы распространили информацию, что есть вероятность, что минуснули "Сушки" и сами россияне.

"Есть вариант, что это очередной дружеский огонь нашего ПВО, а не противника", – добавляют россияне.

Объясняют это тем, что именно МиГ-29, который "подсвечивает" цели для ПВО, решил вступить в воздушный бой с летной парой – Су-34 и Су-35.



Что говорят российские военкоры о сбитии / Скриншот с телеграма

Что известно об уничтожении трех самолетов