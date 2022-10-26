Ничего личного, только бизнес: сбитый иранский дрон Mohajer-6 имеет австрийский двигатель, – СМИ

Иранский дрон Mohajer-6, который наши защитники сбили возле Одессы, оборудован двигателем иностранного производства. Выяснилось, что его произвела известная австрийская компания.

Об этом заявил военный журналист Андрей Цаплиенко. Он точно описал эту ситуацию выражением: "Ничего личного, просто бизнес".

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Известно, что компания Rotax контролируется канадским авиапроизводителем Bombardier. Интересно, что двигатели Rotax 912 также поставляются компании Baykar Makina для беспилотников Bayraktar TB2, помогающих ВСУ уничтожать врага.

Ранее украинская разведка разобрала сбитый российский дрон иранского производства Mohajer-6. Не удивительно, но производитель тщательно пытался скрыть страну изготовления беспилотника. В ГУР отметили, что дрон был изготовлен в феврале 2022 года, и не исключено, что это был один из первых его вылетов.

Разведчики подтвердили, что "начинка" беспилотника преимущественно иностранная: австрийский мотор, японские, китайские и американские камеры.

Таких Mohajer-6 украинские ПВО пока приземлили менее 5, но Россия нечасто использует их. По предварительным подсчетам, у страны-агрессора их всего 20.

Что известно о беспилотнике Mohajer-6 Этот беспилотник имеет максимальный взлетный вес 600 килограмм, полезную нагрузку 100 килограмм и дальность полета 200 километров. Он имеет максимальную скорость – 200 километров в час, продолжительность полета 12 часов и максимальную высоту полета 5400 метров.

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