Сбитый над Черниговом российский пилот ранее бомбил Сирию

Украинские военные сбили российский самолет над Черниговом. Один из пилотов, майор Криволапов, был найден мертвым. Другого взяли в плен.

Оказалось, что несколько лет назад Криволапов бомбил Сирию.

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Тогда он был еще капитаном. Подполковника ему дадут только посмертно,

– написал Гончаренко.

Криволапов бомбил Сирию

В Сирии российские агрессоры спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у противника противовоздушной обороны (ПВО). В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против организованной армии.

"Украинская армия выжигает миф о российской армии. Мы вас победим и развалим россию", – написал депутат.

Капитан Криволапов Константин Владимирович – штурман фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Окончил ЧВВАЧУШ в 2007 году. Участвует в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии,

– написали в InformNapalm.



Криволапов в 2015 году / Скриншот InformNapalm

Другой пилот задержан

Напомним, что вражеский самолет в небе над Черниговщиной был сбит утром 5 марта. Он обстреливал мирное население 500-килограммовыми авиабомбами. После сбития пилот выжил и приземлился на вражеский дом.



Задержан вражеский пилот Красноярцев / Фото с телеграммы Вячеслав Чаус

Кстати, этот пилот тоже был в Сирии. У него есть фото с Путиным.



Российский пилот Красноярцев вместе с Путиным и Башаром Асадом / Фото defence-ua.com



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