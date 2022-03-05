Сбитый над Черниговом российский пилот ранее бомбил Сирию
Источник:телеграм-канал Алексея Гончаренко
Украинские военные сбили российский самолет над Черниговом. Один из пилотов, майор Криволапов, был найден мертвым. Другого взяли в плен.
Оказалось, что несколько лет назад Криволапов бомбил Сирию.
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Тогда он был еще капитаном. Подполковника ему дадут только посмертно,
– написал Гончаренко.
Криволапов бомбил Сирию
В Сирии российские агрессоры спокойно тренировались бомбить по целям без учета наличия у противника противовоздушной обороны (ПВО). В Украине оказалось, что современная российская авиация не готова воевать против организованной армии.
"Украинская армия выжигает миф о российской армии. Мы вас победим и развалим россию", – написал депутат.
Капитан Криволапов Константин Владимирович – штурман фронтового бомбардировщика Су-24, в/ч 69806. Окончил ЧВВАЧУШ в 2007 году. Участвует в проведении ракетно-бомбовых ударов по Сирии,
– написали в InformNapalm.
Криволапов в 2015 году / Скриншот InformNapalm
Другой пилот задержан
Напомним, что вражеский самолет в небе над Черниговщиной был сбит утром 5 марта. Он обстреливал мирное население 500-килограммовыми авиабомбами. После сбития пилот выжил и приземлился на вражеский дом.
Задержан вражеский пилот Красноярцев / Фото с телеграммы Вячеслав Чаус
Кстати, этот пилот тоже был в Сирии. У него есть фото с Путиным.
Российский пилот Красноярцев вместе с Путиным и Башаром Асадом / Фото defence-ua.com
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