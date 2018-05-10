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Сбитый МН17 над Донбассом: Австралия выделяет 50 миллионов на расследование

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Боинг-777 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года
Боинг-777 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года / Getty images

Правительство Австралии приняло решение выделить более 50 миллионов долларов на поддержку расследования катастрофы сбитого в июле 2014-го на Донбассом самолета "Боинг-777", выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом информирует Министерство иностранных дел Австралии.

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50,3 миллиона долларов США Австралия выделяет на поддержку расследования катастрофы рейса MH-17, которое проходит в Нидерландах.

Соответствующая сумма будет выделена в течение 4 лет.

Мы предоставим 50,3 миллиона долларов США в течение четырех лет, чтобы поддержать нидерландское обвинение ответственных лиц и помочь близким принять участие в судебном разбирательстве,
– говорится в сообщении пресс-службы МИД Австралии.

Таким образом в правительстве действующего премьер-министра Австралии "продолжают добиваться справедливости для жертв падения MH17".

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецком был сбит пассажирский самолет Boeing 777, который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России. Расследованием занимается следственная группа специалистов в Нидерландах.

Теги: Новости Украины Расследования Нидерланды Австралия Сбитый Boeing 777
Источник: 24 Канал
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