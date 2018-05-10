Збитий МН17 над Донбасом: Австралія виділяє 50 мільйонів на розслідування

Уряд Австралії вирішив виділити понад 50 мільйонів доларів на підтримку розслідування катастрофи збитого у липні 2014-го на Донбасом літака "Боїнг-777", що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура.

Про це інформує Міністерство закордонних справ Австралії.

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50,3 мільйона доларів США Австралія виділяє на підтримку розслідування катастрофи рейсу MH-17, що триває у Нідерландах.

Відповідна сума буде виділена впродовж 4 років.

Ми надамо 50,3 мільйона доларів США впродовж чотирьох років, щоб підтримати нідерландське обвинувачення відповідальних осіб та допомогти близьким узяти участь у судовому розгляді,

– йдеться у повідомленні прес-служби МЗС Австралії.

Таким чином в уряді чинного прем'єр-міністра Австралії "продовжують домагатися справедливості для жертв падіння MH17".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року у небі над Донецьком був збитий пасажирський літак Boeing 777, який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. Усі 298 осіб, що перебували на борту, загинули.



У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", привезеного з Росії. Розслідуванням займається слідча група спеціалістів у Нідерландах.