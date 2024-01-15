Он отметил, что Азовское море "чистое, как никогда". Это произошло после того, как А-50 и Ил-22 очистили воздушное пространство акватории украинского моря.
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Олещук высказался о потере россиянами А-50 и Ил-22
Командующий Воздушными силами выразил благодарность всем, кто планировал, организовывал и принимал непосредственное участие в операции по уничтожению самолетов россиян. Таким образом, он также подтвердил очередную потерю в авиации врага.
Ну что, друзья, ныне Азовское море чистое, как никогда! Готовимся к пляжному сезону на его побережье,
– написал он.
Олещук также посмеялся, что на палубе затонувшего российского авианосца "Москва", который в 2022 году уничтожили наши защитники, уже "точно не хватает места". Он подчеркнул, что Воздушные силы продолжат рубрику "Вечного полета, братья" и намекнул, что дальше российская авиация точно понесет потери.
В заключение Олещук сказал, что вместе украинцы точно достигнут победы над российским агрессором.
В России очередной "черный день" авиации
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 января подтвердил, что наши защитники сбили самолет А-50. Он также сообщил, что украинские военные уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что вражеский самолет Ил-22 все же смог добраться до города Анапа, что стало известно благодаря распространяющимся сетям снимкам. Однако полковник сказал, что воздушное судно восстановлению не подлежит, назвав Ил-22 "живущим гадом".
- Пресс секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что он якобы нет информации по сбиванию российских военных самолетов А-50 и Ил-22. Прихвостень Путина также направил пропагандистов выяснять эту информацию в министерства обороны страны-агрессора.
- Кроме этого, Силы обороны также опубликовали кадры, вероятно, последним полетом А-50 в России. Он взлетел в небо после обеда 14 января.