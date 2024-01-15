Він зазначив, що Азовське море "чисте, як ніколи". Це сталося після того, як А-50 та Іл-22 очистили повітряний простір акваторії українського моря.
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Олещук висловився про втрату росіянами А-50 та Іл-22
Командувач Повітряних сил висловив вдячність усім, хто планував, організовував та брав безпосередню участь в операції зі знищенні літаків росіян. Таким чином він також підтвердив чергову втрату в авіації ворога.
Ну що, друзі, нині Азовське море чисте, як ніколи! Готуємось до пляжного сезону на його узбережжі,
– написав він.
Олещук також посміявся, що на палубі затонулого російського авіаносця "Москва", який у 2022 році знищили наші захисники, уже "точно бракує місця". Він наголосив, що Повітряні сили продовжать рубрику "Вечного полета, братья" і натякнув, що далі російська авіація точно зазнає втрат.
Наостанок Олещук сказав, що разом українці точно досягнуть перемоги над російським агресором.
У Росії черговий "чорний день" авіації
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що наші захисники збили літак А-50. Він також повідомив, що українські військові знищили повітряний пункт управління противника Іл-22.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ворожий літак Іл-22 усе ж зміг дістатися до міста Анапа, що стало відомо завдяки знімкам, які ширяться мережею. Однак полковник сказав, що повітряне судно відновленню не підлягає, назвавши Іл-22 "живучим гадом".
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков наголосив, що він буцімто не має інформації стосовно збиття російських військових літаків А-50 та Іл-22. Прихвостень Путіна також відправив пропагандистів з'ясовувати цю інформацію у міністерства оборони країни-агресорки.
- Окрім цього, Сили оборони також опублікували кадри, ймовірно, з останнім польотом А-50 у Росії. Він злетів у небо по обіді 14 січня.