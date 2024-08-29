Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к участию НАТО в войне, – Кулеба

Украина нуждается в поддержке НАТО в сбивании ракет и дронов. Уничтожение Польшей летящих в ее сторону российских целей не приведет к участию Альянса в войне.

Об этом заявил министр иностранных дел. Дмитрий Кулеба рассказал, что на встрече глав МИД будет просить об использовании возможностей ПВО в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины, передает 24 Канал.

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Кулеба о сбивании Польшей российских ракет и дронов

Я не подвергаю сомнению готовность Польши создавать защитные механизмы. Они не могут сделать это самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом,

– отметил Кулеба.

Объяснил, что система ПВО Польши интегрирована с системой Североатлантического Альянса. Также министр подчеркнул, аргумент о якобы "присоединении НАТО к войне", если Польша будет сбивать российские ракеты или дроны, – недействителен.

Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может фактически нанести вред вашей собственной территории,

– подчеркнул глава МИД Украины.