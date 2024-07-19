Шольц отверг возможность сбивания ракет и дронов над Украиной
Источник:DW
В последнее время активно обсуждается возможность сбивания российских ракет и дронов Польшей. Однако в Германии отвергли это.
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв украинского президента Владимира Зеленского сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Ранее наш президент обращался с этим к союзникам.
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"О таких шагах не может быть и речи"
Немецкий канцлер также заявил, что он не готов снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории России.
Он ответил на вопрос о призывах Зеленского по сбиванию ракет польским ПВО.
Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу,
– отметил канцлер.
Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России.
Ранее по вопросу применения польского ПВО против российских ракет, которые летят в сторону Польши, высказывались различные чиновники. Они убеждены, что это должно быть коллективное решение союзников, а не индивидуальное решение Польши.