Россия постепенно меняет тактику воздушных атак, вынуждая Украину искать новые способы противодействия. В частности, российские дроны теперь могут подниматься на высоту до 9 километров, что создает дополнительные проблемы для украинской ПВО.

Военный эксперт United Unmanned Systems Юлиан Репке в эксклюзивном интервью для War & Politics 24 объяснил, почему Россия изменила тактику применения дронов и как это влияет на украинскую противовоздушную оборону. Также он рассказал о дефиците ракет "воздух-воздух" для F-16, возможностях самолетов Short Tucano, скрытой мобилизации в России, нестандартном применении ВСУ заминированных БТР-60 и кадровых решениях Александра Сырского.

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Новая тактика российских дронов и украинская ПВО

Сентябрь может стать самым интенсивным месяцем для Киева и области по количеству российских ударов с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Министр обороны Украины заявил, что Украина ищет экономически выгодные и эффективные решения для противодействия реактивным дронам, и что украинские производители уже предлагают собственные разработки, хотя их масштабирование потребует времени. Что сегодня может реально стать таким решением? И как быстро это можно масштабировать?

Я думаю, что Украина сейчас работает над многими решениями. Наиболее экономически эффективными, конечно, являются дроны-перехватчики. Они достаточно дешевы. Они значительно дешевле ракет, ракет-перехватчиков.

Поэтому Украина сейчас создает их первые прототипы. Они также уже применили первые из них. Мы видели это у некоторых украинских, а также иностранных компаний.

Украинский дрон-перехватчик P1-Sun от компании SkyFall / REUTERS

И я думаю, они построят еще много таких. Но, как я, кажется, сказал три недели назад, когда посещал Киев, украинское правительство считает, что на это понадобится около трех месяцев.

Три месяца, чтобы справиться с большим количеством "Герань-4", "Герань-5" и других так называемых дронов-ракет. Я имею в виду, что это уже не совсем дрон. Это почти крылатая ракета, но очень дешевая. Что, надо признать, является некой инновацией России.

Они пытаются это делать. И это и есть проблема прямо сейчас. Россия строит много таких новых реактивных дронов, гораздо больше, чем Украина может перехватить.

Проблема на самом деле в том, что Россия сейчас использует mesh-сети, которые охватывают до 200 километров, некоторые говорят, что на 180 километров вглубь Украины с территории России, оккупированных регионов, а также из Беларуси и даже из Молдовы, из Приднестровья.

Эти дроны становятся гораздо опаснее, потому что могут летать на большей высоте. Речь идет о высоте до 9 километров. Я только что услышал, что это уже не 6, а 9 километров, что недосягаемо для большинства переносных зенитно-ракетных комплексов, например, таких как Stinger или SA-7, советского или постсоветского образца.

Итак, это действительно сложно, и они управляются в режиме реального времени через видеосвязь, поэтому их гораздо труднее перехватить, как и применять против них средства радиоэлектронной борьбы. Раньше это срабатывало, но решение, которое Украина использует сейчас, очень опасно. Она использует самолеты МиГ-29 и F-16.

Это также очень дорого, ведь один час полета F-16 стоит около 100 000 евро. Это цена пяти "Гераней-4", например. Поэтому сейчас мы, к сожалению, находимся в фазе, когда в этой сфере – а мы говорим именно о сфере дальнобойных дронов над Украиной – Россия имеет преимущество, и Украина должна справиться с этим как можно быстрее.

Могли бы самолеты Short Tucano стать решением против "Шахедов"?

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко утверждал, что Украина могла бы получить эффективный инструмент против дронов типа Shahed, включая реактивные варианты, гораздо раньше. Он указывает на бразильский A-29 Super Tucano. Его британский аналог, Short Tucano, как сообщается, был принят на вооружение Королевских ВВС именно для борьбы с подобными угрозами. Насколько эти самолеты соответствуют реалиям и оперативным требованиям войны в Украине? Как вы считаете?

Я знаю эти самолеты, они винтовые, поэтому не такие быстрые, как некоторые российские дроны. Я также думаю, что на них довольно сложно подняться на высоту 9 километров. Я даже не уверен, способны ли они на это.

И последнее, но не менее важное: нельзя забывать, что это добавит еще один самолет, еще одну базу, еще один вид подготовки, еще один уровень экспертизы – от технического обслуживания до подготовки пилотов и всего остального.

Итак, сейчас в Украине мы наблюдаем настоящий "лоскутный" набор разнообразной техники: от Mirage и МиГов до "Сухов", F-16 и многих других. Это большая проблема. Думаю, мы видели то же самое с танками.

Вы, наверное, помните 2023 год, когда у нас были Leopard, Challenger 2 и Abrams, и это действительно не сработало. Весь этот ассортимент вооружения приходится обслуживать в разных странах или, по крайней мере, в разных регионах Украины. Это действительно не сработало.

Думаю, так, всегда хорошо иметь больше оружия для сбивания самолетов, но не забывайте, это очень опасно. Сейчас мы видим, что из-за нехватки ракет "воздух-воздух" F-16 используют свои пушки, а стрелять из пушки по взрывоопасному дрону – это очень опасно.

Этот самолет Tucano, этот винтовой самолет, мог бы делать то же самое. Значит, им пришлось бы преследовать их. Им пришлось бы лететь позади них.

И в конце концов, сколько таких самолетов можно задействовать? Я не знаю. Это 10, 20 или 50 одновременно? Я очень в этом сомневаюсь.

Россия же задействует 50 или, возможно, 100 реактивных дронов одновременно. Каждый из которых координируется с остальными через эти mesh-сети, как я уже говорил. Так что да, это был бы еще один уровень. Это было бы еще одним оружием. Но я считаю, что системного подхода здесь до сих пор не хватает.

Я имею в виду, что с "Гепардом" и другими средствами у нас был системный подход – мобильные группы противовоздушной обороны с крупнокалиберными пулеметами или дронами-перехватчиками по всей Украине. Это работало.

Это было действительно очень хорошее решение. И это позволяло уничтожать 80–90 % российского арсенала дронов над Украиной. Что ж, теперь нужно что-то новое.

Я, как пилот, знаю, насколько трудно лететь по какому-то направлению или заходить на цель в определенной зоне. Я знаю, что это требует много тренировок, даже на маленьких винтовых самолетах. Я считаю, что это не решение. Это просто добавление еще одного уровня. Конечно, было бы хорошо иметь больше средств ПВО, но это не было бы так систематично, как то, что Украина разработала за четыре года для противодействия более старым версиям "Шахедов".

Дефицит ракет "воздух-воздух" для F-16 и что делать Украине?

Около месяца назад "The War Zone" сообщало, что рост числа атак дронов частично связан с тем, что украинская боевая авиация располагает ограниченным количеством вооружения для борьбы с ними. F-16 сталкиваются со значительной нехваткой ракет "воздух-воздух". И во время некоторых дневных вылетов пилотам приходилось полагаться преимущественно на бортовую пушку самолета. Насколько критична нехватка ракет "воздух-воздух" для истребительной авиации Украины на данном этапе?

Мы видели все эти видео. Мы видели, что у МиГ-29 до сих пор есть ракеты Р-60М. Это ракеты украинского производства, или я не знаю, производят ли их сейчас в Украине, но, по крайней мере, это советские ракеты "воздух-воздух", которые используются.

У Украины все еще есть определенные запасы, возможно, они также получают новые, возможно, от других постсоветских стран или, скажем, стран, находившихся за "железным занавесом". Я думаю, речь идет о нескольких странах Балканского региона.

Но когда речь заходит об этих очень современных ракетах "воздух-воздух", снова возникает проблема: только американцы могут их поставлять, а они не готовы делать это сейчас, по крайней мере точно не бесплатно. Но даже если европейцы пытаются их купить, сейчас проходят месяцы, прежде чем несколько ракет попадают в Украину.

То же самое касается перехватчиков для Patriot. Кажется, президент Зеленский только что сказал об этом, что речь идет не о 20 или 200 единицах, которые поступают. Речь идет об одной, двух или трех ракетах за раз, которые затем распределяются по всей стране.

Так что это ужасная ситуация. В то же время мы снова услышали, что система "Пэтриот" должна производиться в Украине по лицензии. Я сомневаюсь в этом. Я до сих пор сомневаюсь в этом.

И я думаю, что мы с вами уже говорили три месяца назад о системе FrankenSAM. Так, это хорошая система на будущее, но она не повлияет на то, что мы увидим над Украиной в 2026 году, и, вероятно, также не повлияет на то, чем Россия сможет обстреливать Украину в 2027 году.

И именно поэтому нужен целостный подход, то есть подход, который также направлен на пусковые установки, на заводы по производству дронов, на места их запуска. Мы видели это в прошлом, но это были очень единичные атаки. Я думаю, что здесь нужно что-то делать.

Если не с помощью дронов или ракет "земля–земля", то, возможно, Украине нужна еще одна операция "Паутина", чтобы уничтожить то, что четко видно на спутниковых снимках в приграничных регионах к востоку от Украины, где Россия строит эти огромные хабы для запуска дронов, которые сейчас, похоже, выпускают больше беспилотников, чем Украина может перехватить.

Скрытая мобилизация в России и ее влияние на фронт

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия может отправить на фронт до 300 000 дополнительных человек до конца года. Он также отметил, что некоторых из этих новобранцев могут отправить в бой после весьма ограниченной подготовки. Так может ли такая мобилизация позволить России значительно усилить интенсивность наступательных операций этой осенью, или одной лишь дополнительной живой силы недостаточно для существенного наращивания наступательных возможностей?

Это сложная ситуация. Я считаю, что эта скрытая мобилизация продолжается, как мы видим на некоторых видео, где людей, не уплачивающих штрафы, например, тех, кто должен был бы сесть в тюрьму на короткий срок, чуть ли не заставляют вместо этого идти на линию фронта на востоке Украины.

Вместо того, чтобы отбывать месяц заключения или что-то подобное, на самом деле у них нет выбора. С помощью насилия и давления на семьи людей заставляют выбирать фронт вместо тюрьмы, уплаты штрафов или долгов перед властными структурами. Итак, это уже происходит.

Я очень сомневаюсь, что это даст еще 300 000 российских новобранцев, потому что сейчас Россия заключает контракты с контрактниками, и это около 30 000 в месяц.

Итак, если вы хотите получить эти цифры, вам придется утроить количество тех, кого они нанимают ежемесячно в течение следующих трех месяцев. И я не думаю, что это можно сделать скрытно или тайком.

И именно поэтому я считаю, что в ближайшее время состоится новая официальная мобилизация. Мы уже видели много повышений налогов в России, которые были исключены из всех предвыборных кампаний "Единой России" и всего кремлевского режима перед выборами.

Поэтому люди уже начинают удивляться, или не очень удивляться, ведь россияне знают, что их руководство коррумпировано. Но отчасти им все равно. Так что это уже происходит, и я думаю, что очередная открытая мобилизация также состоится.

Трудно сказать, как вы уже сказали, мотивация этих людей будет очень низкой. Их навыки, их образование, их подготовка будут очень низкими.

Я имею в виду, что именно это и делает Россия. У них нет такой тактики, как внезапная отправка элитных подразделений на линию фронта, когда речь идет о наземных штурмовых силах. Кажется, в последний раз они так поступали в районе Угледара.

Мне кажется, это была 155-я бригада российской армии, и их там тоже убивали тысячами. Но это было настоящее большое танковое наступление, комбинированный штурм большой армии.

С тех пор мы видим, что в России есть эти элитные подразделения дронов, "Рубикон" и другие, в тылу линии фронта, и они выполняют действительно опасную и эффективную работу, надо признать. Но перед ними стоят люди, которые находятся там для того, чтобы быть принесенными в жертву.

Для большинства из них это билет в один конец. Если вас развернула российская армия в пределах последних 10–15 километров от линии фронта, российская армия считает, что вы, вероятно, погибнете.

То есть вот что происходит с людьми там. Это не то, что существует какая-то цепочка эвакуации. Это не то, что для них есть путь назад. Они должны идти вперед. Они должны захватить позицию.

И мы только что услышали от "Рубежа", что 9 из 10 россиян гибнут. Но во время этой попытки проблема не в этих девяти. Проблема в том одном.

Вот тот, кто выживает, кто потом прячется на позиции, в деревне или в лесу, а затем в течение следующих нескольких дней Россия снова посылает 10 или 12, и 90% из них гибнут, но 10% выживают, и эти 10% через несколько дней создадут ударную группу в тылу украинских войск.

И это становится очень опасным для линий снабжения, для украинских операторов дронов, а также, конечно, для украинских мирных жителей, которые все еще живут в 10–20 километрах от фронта и внезапно сталкиваются с российскими солдатами в своих селах.

Хитрости ВСУ с БТР-60, наземные дроны и пределы их применения

Украинские войска разработали беспилотный бронетранспортер на базе БТР-60ПБ советских времен. Этот бронетранспортер использовали для прорыва российской обороны вблизи населенного пункта Новое. Инженеры интегрировали систему дистанционного управления и камеры оператора в советскую бронемашину. Насколько масштабируемы такие решения? Являются ли они эффективным способом переоборудования старой техники, которая уже не соответствует требованиям современной войны, или это преимущественно тактические решения для конкретных операций?

Думаю, Билецкий и его Третья штурмовая бригада сделали очень разумный шаг. Они перехитрили россиян. И он объяснил это в видео.

Кстати, это был не единственный такой случай: тот, который вы только что показывали, совершил атаку на Новое, главную линию обороны россиян там. А другой был использован в лесу в Катонке. Также есть видео этого от Третьей штурмовой бригады.

Итак, они сделали это дважды с БТР-60, что очень интересно. Но вы спрашивали, насколько это устойчиво, и я думаю, что это очень уместный вопрос, потому что в данном случае украинская армия перехитрила россиян.

Украинский беспилотный БРДМ-2М / Кадр из видео "Милитарного"

Россияне думали, что внутри будут люди, и сказали: "Ладно, без проблем, пусть эти пять или десять украинских солдат в очень старом БТРе подъедут к нашим линиям. Пусть они подъедут, а мы их уничтожим. Мы просто расстреляем их, ведь они движутся прямо на наши крупнокалиберные пулеметы и все остальное".

Чего они не знали, так это того, что это были не украинские солдаты, а дистанционно управляемый БТР-60, о котором вы упоминали, начиненный десятками противотанковых мин ТМ-62. По крайней мере, именно это господин Билецкий показывал на своей схеме, объясняя, как это было сделано.

Поэтому это был очень умный ход украинской армии – создать у россиян впечатление, что это якобы атака камикадзе, которую совершают солдаты, а именно так россияне и действовали до прошлого года. Вы, наверное, помните, как их БМП или что-то подобное врезались прямо в лесополосу украинцев, а затем выпускали солдат.

Большинство из них гибли, а БМД или БМП уничтожались, если не сразу, то на обратном пути. Поэтому россияне решили, что это часть украинской стратегии – идти прямо на них.

Поэтому они не остановили свои машины, но здесь нужно четко понимать: БТР-60 – это очень старая и очень уязвимая техника. Если бы россияне знали, что это может быть самоходное взрывное устройство, то есть роботизированная машина-бомба, они бы обстреляли ее заранее и попытались уничтожить, и, скорее всего, это сработало бы.

В данном случае господин Билецкий открыто сказал, что россияне решили, что это пехотный штурм, и поэтому позволили ему подъехать. Поэтому я думаю, что иногда это может сработать.

Думаю, это сработало в двух случаях здесь, возле Новомихайловки и Катериновки, но это не сработает 20 или 100 раз. Это срабатывает иногда, и это действительно сработало. И позвольте мне уточнить, что это лишь один из очень умных трюков, которые использовала Третья штурмовая бригада.

Другой был также описан господином Билецким. Это было создание у россиян впечатления, что Андреевка станет главным направлением атаки украинской армии.

Благодаря этому они заманили все больше и больше российских войск в направлении Андреевки, и вдруг там оказались тысячи – я имею в виду, мы говорим о тысячах – в районе Андреевки, а затем, нанеся удар с юга и севера по этой территории, они внезапно захватили 250 пленных и уничтожили более 1000 оккупантов.

Почему? Потому что россияне обороняли село и направляли все больше подкреплений в населенный пункт, который был отрезан сразу после того, как украинская армия взяла под контроль соседние позиции.

Если мы говорим не только о БТР, но и о наземных дронах, то как применение, например, тяжелых наземных дронов меняет штурмовые операции? Могут ли они в конечном итоге стать стандартным элементом прорыва вражеских оборонительных линий?

Мы на пути к тому, чтобы достичь этого. Но сейчас мы должны быть реалистами. По словам украинских военных, с которыми я общаюсь, среднее количество вылетов наземных дронов составляет пять раз.

Итак, после пяти раз каждый наземный беспилотник, который использует украинская армия, выводится из строя, уничтожается. Некоторые – после первой операции, некоторые выдерживают до 10 операций, но это действительно максимум.

И вы не должны забывать, что независимо от того, насколько большой этот дрон и сколько сеток или ограждений у него на крыше, по нему все равно будут атаковать десятки российских дронов-камикадзе, дронов на оптоволокне с боеголовками от РПГ-7 и другим вооружением. Так что это все еще очень и очень сложно.

Я думаю, вы должны застать врага врасплох. Вы должны захватить его или застать его врасплох. И на этот раз это произошло. В этом случае это возможно, но в других случаях, вы видите это, например, на дороге к Константиновке через Дилиевку со стороны Каменского, там сотни и сотни уничтоженных украинских наземных беспилотников.

И я думаю, именно поэтому некоторые украинские командиры до сих пор говорят: да, у нас есть все эти роботизированные системы, и их становится все больше, но все-таки пехота... Я имею в виду, что освобождать территории можно только пехотой.

Поэтому это самая ценная и самая опасная работа в Украине, а не работа оператора дрона. И я не хочу преуменьшать их роль. Операторы дронов защищают, спасают украинскую линию фронта. Именно благодаря им Россия не может продвигаться вперед.

Но помимо этого, если вы хотите наступать, если вы хотите завоевать, отвоевать и освободить страну, вам все равно нужны солдаты. И я думаю, каждому украинскому командиру, по крайней мере большинству из них, понятно, что в конечном итоге это самая опасная, но также и самая необходимая работа.

Ведь если вы хотите удерживать линию фронта, просто удерживать линию фронта или даже расширять зону контроля в "красную зону", то есть на оккупированную Россией территорию, вам нужна пехота, люди, и это, к сожалению, остается неизменным.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.