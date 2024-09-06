В Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной

Оккупанты не прекращают обстреливать украинские города и инфраструктуру с воздуха. Радослав Сикорский допустил, что Польша могла бы помочь Украине уничтожать вражеские ракеты и дроны.

Ранее в Минобороны Польши решительно отвергли возможность сбивания над Украиной российских воздушных целей. Глава МИД Радек Сикорский предположил, при каком условии Варшава все-таки решилась бы на этот шаг.

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"Это была бы самозащита"

По словам Сикорского, Польша юридически имела бы право уничтожать вражеские ракеты и дроны над Украиной, если бы они угрожали ее атомным электростанциям.

Чернобыльская ядерная авария была в Украине. Представьте себе, что один из российских дронов или ракет собьется с курса и полетит не в Польшу или Румынию, как уже бывало, а ударит по одной из украинских атомных электростанций. Я считаю, что мы должны помочь Украине защитить ее АЭС от таких российских ракет, что заблудились,

– заявил министр.

В то же время чиновник отметил, что это его личное мнение, и никаких подобных решений власть не принимала.

К слову, в Польше провели опрос, согласно которому большинство граждан выступают за то, чтобы сбивать российские воздушные цели, если они залетают на территорию страны.