Не имеют другие страны: Зеленский назвал, что есть у Украины для борьбы с "Шахедами"
- Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет уникальный опыт и системный подход к противодействию иранским дронам-камикадзе "Шахед", чего не хватает другим странам.
- Украина уже помогает Саудовской Аравии технологиями и экспертами для противодействия дронам, предлагая модель, которая может быть полезной другим государствам.
Президент Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию на фоне атак Ирана по странам Ближнего Востока. Украина уже помогает королевству технологиями и экспертами для противодействия дронам, но страны не имеют достаточно опыта в отражении массированных дроновых атак.
Украина уже имеет наработанную систему для противодействия массированным атакам "Шахедов". Об этом глава государства заявил в эфире телемарафона.
Смотрите также После заявлений о нехватке вооружения: с какой целью Зеленский поехал в Саудовскую Аравию
Что по словам Зеленского имеет Украина, а не имеют другие страны?
Глава государства заявил, что Украина имеет уникальный опыт и системный подход к противодействию иранским дронам-камикадзе типа "Шахед", которого пока не хватает другим странам. По его словам, именно эта комплексность позволяет эффективно отражать массированные атаки. Владимир Зеленский объяснил, что речь идет не только о наличии отдельных систем ПВО, а о слаженной работе различных элементов – радиоэлектронной борьбы, малой противовоздушной обороны и других компонентов. Такая система позволяет быстро реагировать на угрозы и уничтожать дроны еще на подлете.
Зеленский отметил, что страны Ближнего Востока имеют значительное количество современных противобаллистических систем, однако им не хватает именно системности. В то же время Украина уже выстроила эффективную модель противодействия подобным нападениям, которая может быть полезной другим государствам, которые страдают от массированных атак.
Президент также подчеркнул, что "Шахэды" сегодня являются одним из ключевых вызовов глобальной безопасности, и украинский опыт в борьбе с ними становится необходим на международном уровне.
Что известно о визите Зеленского в страны Ближнего Востока?
26 марта Владимир Зеленский начал свой визит в страны Ближнего Востока в страны Ближнего Востока. Известно, что первой страной, которую он посетил стала Саудовская Аравия. Там он провел ряд важных встреч, в частности с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом.
Агентство Bloomberg заявило, что Владимир Зеленский посетил Саудовскую Аравию, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, в частности относительно воздушной безопасности и обмена опытом борьбы с беспилотниками. На фоне визита обсуждается возможность подписания соглашения между Украиной и Саудовской Аравией о защите воздушного пространства, а также обмен украинского опыта на американские ракеты.
Известно, что Владимир Зеленский встретился с украинскими военными экспертами в Саудовской Аравии. Они находятся в стране и делятся опытом по защите населения и инфраструктуры от угроз. В частности, украинцы защищают стратегическую инфраструктуру, энергетику и гражданское население