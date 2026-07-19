Что делать, если отсрочка от мобилизации не продлилась автоматически: разъяснение Минобороны

В Минобороны объяснили, почему автоматическое продление отсрочки от мобилизации может не сработать. Чаще всего причина кроется в ошибках или отсутствии актуальных данных в государственных реестрах.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Что делать, если отсрочка не продлилась автоматически?

В Министерстве обороны сообщили, что автоматическое продление отсрочки от мобилизации может не состояться из-за ошибок или отсутствия актуальной информации в государственных реестрах. В таком случае это не означает утрату права на отсрочку, однако гражданину необходимо самостоятельно подтвердить свой статус.

В настоящее время автоматическая проверка охватывает 22 категории военнообязанных, среди которых лица с инвалидностью, студенты, педагоги и многодетные родители. Если данные в реестрах устарели или внесены некорректно, система не сможет автоматически продлить отсрочку.

Чаще всего проблемы возникают у многодетных родителей, лиц, у которых родители имеют инвалидность I или II группы, а также у тех, кто осуществляет постоянный уход за тяжелобольными родственниками.

В Минобороны рекомендуют проверить правильность персональных данных, в частности ФИО, идентификационного кода и информации об инвалидности в государственных реестрах. Если статус не обновился, необходимо подготовить документы, подтверждающие право на отсрочку, и лично обратиться в любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). В ведомстве подчеркнули, что заявления на оформление или продление отсрочки больше не подаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним разницу между бронированием и отсрочкой. Отсрочка предоставляется по личным обстоятельствам (состояние здоровья, учеба, семейные причины и т. д.) и оформляется самим военнообязанным через "Резерв+" или ЦНАП. Бронирование же касается работников критически важных предприятий, оформляется работодателем через приложение "Дія" и действует до 12 месяцев. Главное отличие заключается в том, что отсрочка зависит от личных оснований, а бронирование – от места работы.

К слову, среди категорий военнообязанных, которые могут получить отсрочку, немало категорий. В частности, отчим ребенка с инвалидностью может претендовать на отсрочку от мобилизации. Суд признал незаконным отказ ТЦК, отменившей отсрочку из-за отсутствия кровного родства. Комиссию обязали повторно рассмотреть заявление мужчины с учетом выводов суда.