Повлиял ли взлом приложения "Воздушная тревога" на работу военных: в ВСУ дали разъяснения

В ночь на 2 ноября российские хакеры провели атаку на украинское мобильное приложение "Воздушная тревога". В ВСУ заявляют, что взлом цифрового сервиса не помешал работе украинских защитников.

Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Каковы последствия взлома приложения "Воздушная тревога"?

По словам Игната, хакерская атака не повлияла на работу украинских военных. Воздушные силы и другие подразделения Сил безопасности и обороны продолжали работать в штатном режиме.

Он пояснил, что приложение "Воздушная тревога" является лишь дополнительным каналом оповещения и не входит в состав систем Воздушных сил.

В то же время военные передают его команде проверенную информацию о угрозах, в частности о беспилотниках, реактивных дронах и крылатых ракетах.

С баллистическими ракетами ситуация сложнее, поскольку они достигают целей очень быстро. Из-за этого оперативно передавать предупреждения о таких угрозах через приложение сложно.

Что предшествовало

1 ноября приложение "Воздушная тревога" перестало нормально работать. На его сайте появилось сообщение о воздушной тревоге по всей Украине, а также ложные предупреждения о химической угрозе и уличных боях в Киеве.

Впоследствии Юрий Игнат подтвердил, что сервис был взломан, а обнародованная информация об угрозах не соответствовала действительности.

В Минцифры на фоне инцидента призвали украинцев включить экстренные уведомления на смартфонах. Такие сообщения приходят даже тогда, когда телефон находится в бесшумном режиме.

Через несколько часов после инцидента цифровые ресурсы российского МЧС подверглись хакерской атаке. В десятках регионов России через официальные каналы россиянам разослали фейковые оповещения о неизбежном ядерном ударе.