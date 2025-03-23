Неполадки с онлайн-сервисами Укрзализныци: как вернуть билеты на поезд онлайн

В IT-системе Укрзализныци произошел сбой, из-за чего онлайн-сервисы для покупки билетов временно не работают. В воскресенье, 23 марта, кассиры, дежурные на вокзалах и другие работники станций по всей стране работали в условиях повышенной нагрузки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Там рассказали, как можно вернуть свой билет.

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Инструкция от Укрзализныци

Чтобы дистанционно вернуть свой билет на поезд отправлением 23 – 24 марта, достаточно хотя бы за час до рейса отправить на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.

В Укрзализныце обещают обработать заявку о возврате в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

Напоминаем, билеты на все рейсы, в том числе и международные отправления 23 и 24 марта, можно приобрести в кассах вокзалов.

Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления. Спасибо за ваше терпение и теплые слова поддержки. Продолжаем работу,

– говорится в сообщении.

Ранее враг дважды за день ударил по железной дороге в Днепропетровской области. В результате обстрела 4 железнодорожники получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.