Неполадки с онлайн-сервисами Укрзализныци: как вернуть билеты на поезд онлайн
- Онлайн-сервисы Укрзализныци для покупки билетов временно не работают из-за сбоя в IT-системе 23 марта.
- Билеты на все рейсы можно приобрести в кассах вокзалов, а вернуть – онлайн.
В IT-системе Укрзализныци произошел сбой, из-за чего онлайн-сервисы для покупки билетов временно не работают. В воскресенье, 23 марта, кассиры, дежурные на вокзалах и другие работники станций по всей стране работали в условиях повышенной нагрузки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю. Там рассказали, как можно вернуть свой билет.
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Инструкция от Укрзализныци
Чтобы дистанционно вернуть свой билет на поезд отправлением 23 – 24 марта, достаточно хотя бы за час до рейса отправить на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона.
В Укрзализныце обещают обработать заявку о возврате в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.
Напоминаем, билеты на все рейсы, в том числе и международные отправления 23 и 24 марта, можно приобрести в кассах вокзалов.
Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления. Спасибо за ваше терпение и теплые слова поддержки. Продолжаем работу,
– говорится в сообщении.
Ранее враг дважды за день ударил по железной дороге в Днепропетровской области. В результате обстрела 4 железнодорожники получили ранения, из них 2 – в тяжелом состоянии.