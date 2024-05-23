"Большие чтения для львов": во Львове состоится благотворительный вечер в поддержку 125 бригады

Во вторник, 28 мая, в 18:30 "Издательство Старого Льва" и "Театр Леси" приглашают на большой благотворительный вечер. Он состоится в поддержку 125 бригады территориальной обороны ВСУ.

Автор книги стихов "Здесь были мы" Артур Дронь – военнослужащий 215 батальона львовской 125 бригады территориальной обороны ВСУ. Пока он находится в больничном отпуске, его собратья обороняли Харьковщину, первыми встречали врага и понесли человеческие и большие материальные потери. Благотворительный вечер осуществляют в поддержку Артуровского подразделения.

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Что известно о событии

Писатель и военный будет читать свои стихи и, впервые, прозу. Также вас ждут музыкальные номера от коллектива театра Леси, а в конце вечера состоится благотворительный аукцион с лотами от военных, издательства, театра, города Львова и известных львовян.

Вход на событие свободный. Однако основная цель этого мероприятия сбор 400 тысяч гривен для 215 батальона 125 бригады, который мужественно оборонял Харьковщину и нуждается в помощи для покупки новой техники и ремонта авто.

Задонатить на нужды 125 бригады можно по реквизитам ниже или присоединиться к сбору непосредственно на событии.

Поэтому во вторник, 28 мая, в 18:30 в Театре Леси Украинки (ул. Городоцкая, 36) состоится встреча, чтобы побыть вместе в эти трудные дни, послушать поэзию и музыку, поддержать друг друга, а главное – легендарный львовский подразделение, который уже третий год защищает Львов и Украину от российских захватчиков.