Автор книги віршів "Тут були ми" Артур Дронь – військовослужбовець 215 батальйону львівської 125 бригади територіальної оборони ЗСУ. Поки він перебуває у лікарняній відпустці, його побратими обороняли Харківщину, першими зустрічали ворога й понесли людські й великі матеріальні втрати. Благодійний вечір здійснюють у підтримку Артурового підрозділу.

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Що відомо про подію

Письменник і військовий читатиме свої вірші та, вперше, прозу. Також на вас чекають музичні номери від колективу театру Лесі, а наприкінці вечора відбудеться благодійний аукціон із лотами від військових, видавництва, театру, міста Львова та відомих львів’ян.

Вхід на подію вільний. Однак основна мета цього заходу збір 400 тисяч гривень для 215 батальйону 125 бригади, який мужньо обороняв Харківщину і потребує допомоги для купівлі нової техніки й ремонту авто.

Задонатити на потреби 125 бригади можна за реквізитами нижче або долучитися до збору безпосередньо на події.

Отож у вівторок, 28 травня, о 18:30 у Театрі Лесі Українки (вул. Городоцька, 36) відбудеться зустріч, щоб побути разом у ці важкі дні, послухати поезію й музику, підтримати один одного, а головне – легендарний львівський підрозділ, який вже третій рік захищає Львів та Україну від російських загарбників.

Реквізити для донатів

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