30 FPV дронов для защитников Авдеевки: ведущая 24 Канала объявила важный сбор

Украинским защитникам из 59 мотопехотной бригады срочно необходимы дроны. Воины защищают родную землю от российского агрессора на Авдеевском направлении.

Сбор на 30 FPV дронов украинского производства объявила ведущая 24 Канала Андриана Кучер. Цель – 525 тысяч гривен.

Обратите внимание Российские военные активизировались под Авдеевкой: потери противника резко увеличились

Сбор на 30 дронов для 59 бригады

Российские захватчики не оставляют попыток захватить украинскую Авдеевку. Агрессор продолжает штурмовать и применять авиацию. Однако украинские защитники стойко держат оборону и наносят врагу колоссальных потерь.

В ВСУ констатировали, что враг активизировался. Так что Героям срочно необходима наша помощь.

Присоединитесь к сбору на дроны за этим ссылкой. Или можно задонатить любым из следующих способов.

Моно: 5375411210446212

Приват: 5168752086656090

PayPal: odrikucher@gmail.com

Crypto Wallet: TGLqfEYgp6rwF91grG4a621eXf8wmUhv5L

Помните, что нет маленьких донатов. Важна каждая гривна. В единстве – наша сила. Давайте приближать победу Украины вместе.

За самый большой донат Марк Фейгин подарит футболку со своим фирменным дизайном и подпишет лично для вас,

– отметила Андриана Кучер.

Кстати, ведущая 24 Канала с российским политическим обозревателем и правозащитником посетили Купянск. Оккупанты часто обстреливают этот город на Харьковщине. От него российские позиции расположены менее чем в 10 километрах.

Фейгин и Кучер в Купянске: смотрите видео