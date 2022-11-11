Народ Литвы собрал огромную сумму на морские дроны для ВСУ

Жители Литвы продолжают помогать Украине бороться с Россией, в частности, жертвуя средства на наши Вооруженные Силы. Литовский журналист собрал более 200 тысяч долларов на беспилотники.

Литву и ее народ можно назвать настоящими друзьями Украины. Литовский медийщик Андрюс Тапинас ранее помогал собирать средства на "Байрактары" для Вооруженных Сил, а теперь активно рекламирует сбор на морские беспилотники.

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Сбор на морские дроны

Около 13:00, 11 ноября президент Украины сообщил, что на платформе UNITED24 открывается масштабный сбор на морские дроны для Украины. В общей сложности планируют собрать 100 беспилотников. К сбору решили присоединиться также в Литве.

Президент Украины выступил с инициативой собрать армию из 100 морских беспилотников для защиты украинских городов и ударов по российским кораблям в Черном море. Литовцы сделали подарок Путину и присоединились к этой акции. Уже есть 250 000, чтобы купить первый такой дрон,

– написал Тапинас в твиттере.

Отметим, что народ Литвы сможет сам выбрать имя для дрона, средства на который они так быстро собрали.

Что такое флот морских дронов Благодаря этому сбору фактически должен быть создан флот из морских дронов на территории Украины. Армия беспилотников должна защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, экспортирующих зерно для всего мира.

Источник: Благодаря этому сбору фактически должен быть создан флот из морских дронов на территории Украины. Армия беспилотников должна защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускают с кораблей. Морские дроны также помогут разблокировать коридор для гражданских судов, экспортирующих зерно для всего мира.Источник: Владимир Зеленский

Какая ситуация с вражескими дронами

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал , что к сбору присоединились также мировые ІТ-компании: Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech. Они смогут самостоятельно выбрать название для дрона.Кроме того, лично вы можете задонатить морские дроны по ссылке

Еще недавно Россия атаковала города Украины и критическую инфраструктуру дронами-камикадзе иранского производства, однако в последнее время оккупанты перестали это делать.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что скорость иранских БПЛА равна скорости автомобилей на дороге, поэтому их достаточно легко сбить. Из-за этого, собственно, Россия перестала использовать дроны.

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