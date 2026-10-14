Уже собрали почти 7 миллионов: военный рассказал о розыгрыше Range Rover для ВСУ

В Украине продолжается сбор 10 миллионов гривен в поддержку бойцов Сил специальных операций и морской пехоты. За полтора месяца украинцы уже пожертвовали почти 7 миллионов, чтобы помочь фронту и выиграть Range Rover.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала рассказал, что элитный внедорожник для розыгрыша бесплатно передал ветеран ССО. Семья этого офицера систематически помогает украинской армии и уже передала на нужды бойцов пять или шесть автомобилей.

Как принять участие в розыгрыше?

Чтобы получить шанс выиграть автомобиль, достаточно внести взнос в размере 100 гривен. Каждая такая сумма дает один билет на победу, однако многие люди вносят и меньшую сумму, просто желая поддержать защитников. По словам военного, от 30% до 40% средств поступают небольшими переводами без участия в самом розыгрыше.

Выиграл человек, у которого был один шанс и четыре шанса. Соответственно, главное здесь – поддержка войск, а Range Rover – просто бонус,

– говорит Андрей Ткачук.

Как сделать пожертвование ВСУ / Скриншот

Единство украинцев впечатляет

Темпы нынешнего сбора значительно превышают предыдущие инициативы. Военный напомнил, что ранее на другую машину, MINI Cooper, пять миллионов гривен пришлось собирать целых четыре месяца. Зато сейчас почти семь миллионов удалось собрать всего за полтора месяца, что свидетельствует о мощной поддержке тыла.

Ведущая эфира Екатерина Соляр также призвала зрителей перечислять любую посильную сумму. Она подчеркнула, что даже пожертвования в 10 или 13 гривен в итоге складываются в миллионную помощь, которая спасает жизни украинских воинов на передовой.