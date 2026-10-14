Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук під час ефіру на 24 Каналі розповів, що елітний позашляховик для розіграшу безкоштовно передав ветеран ССО. Родина цього офіцера систематично допомагає українському війську і віддала на потреби бійців вже п'ять чи шість автівок.

Як долучитися до розіграшу?

Щоб отримати шанс виграти автомобіль, достатньо зробити внесок у розмірі 100 гривень. Кожна така сума дає один квиток на перемогу, проте багато людей донатять і менше, просто бажаючи підтримати захисників. За словами військового, від 30% до 40% коштів надходять невеликими переказами без участі у самому розіграші.

Виграла людина, яка мала один шанс і чотири шанси. Відповідно, тому ключове тут – підтримка війська, а Range Rover тут є просто бонусом,

– каже Андрій Ткачук.

Як задонатити на ЗСУ / Скриншот

Єдність українців вражає

Темпи нинішнього збору значно перевищують попередні ініціативи. Військовий пригадав, що раніше на інше авто, MINI Cooper, п'ять мільйонів гривень довелося збирати аж чотири місяці. Натомість зараз майже сім мільйонів вдалося акумулювати всього за півтора місяця, що свідчить про потужну підтримку тилу.

Ведуча ефіру Катерина Соляр також закликала глядачів надсилати будь-яку посильну суму. Вона підкреслила, що навіть донати у 10 чи 13 гривень у підсумку складаються у мільйонну допомогу, яка рятує життя українських воїнів на передовій.