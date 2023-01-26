"Самый крутой офицер": ведущая призывает присоединиться к сбору для тяжелораненого воина
Зрители 24 Канала активно вовлекаются в сбор средств на технику для военнослужащих на фронте. В этот раз помощь нужна тяжелораненому бойцу, который защищал Украину на линии столкновения.
Ведущая 24 Канала обратилась к зрителям с просьбой о помощи раненому офицеру, которого он знает лично.
23 января 2023 в 08:30 утра, во время выполнения боевого задания офицер ВСУ Забережный Степан получил тяжелое ранение. Пуля 5,45 мм зашла в плечо левой руки, прошел сквозь левое легкое, задела позвоночник, спинной мозг и застряла в правом легком. Пулю врачи достали.
Для того чтобы Степан встал на ноги, ему придется пройти долгий путь реабилитации и восстановления, а также лечение за границей. Это будет стоить огромных денег.
Никто пока не знает конкретной суммы, но состояние бойца тяжелое. Друзья и собратья открыли сбор на лечение и реабилитацию Степану.
Все, кто его знают лично, восхищаются мужеством и смелостью бойца. Он – отважный воин, порядочный, искренний и добрый человек.
Это самый крутой офицер,
– рассказывают его боевые собратья.
Все собранные средства будут направлены на лечение и реабилитацию Забережному Степану.
Реквизиты
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Искренне благодарим каждого за неравнодушие!