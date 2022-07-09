Военные из 24 ОМБр имени короля Даниила собирают деньги на грузовик: детали

Очень важно помогать нашим военным, которые на протяжении четырех месяцев противостоят врагу. От 24 ОМБр имени короля Даниила поступил запрос на сбор средств на грузовик.

О сборе средств сообщил координатор инициативы "Бандерогрузовик для 24-ки" Назар Мединский. Он подчеркнул, что средства будут направлены на покупку грузовика, который позволит нашим военным перевозить боекомплект на фронте.

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Автомобиль ускорит ликвидацию врага

На этот раз именно таков запрос от 24 ОМБр имени короля Даниила. Верю, что мы с вами вместе реализуем это как можно быстрее. Все что соберем – все для Защитников,

– подчеркнул он.

Мединский добавил, что его целью является собрать 10 тысяч долларов (около 350 тысяч гривен). За такую сумму можно будет приобрести хороший и надежный автомобиль, который позволит нашим военным эффективнее уничтожать врага.



Сбор средств на Бандерогрузовик для 24 ОМБр имени короля Даниила / Фото с фейсбука Мединского

Реквизиты и контакты

Вы можете сразу же прислать средства на Банку, открытую для сбора средств на "Бандерогрузовик для 24-ки". Пока удалось собрать более половины от необходимой суммы. Но средств все еще мало, чтобы приобрести необходимый автомобиль, так что не медлите.

Номер карты Банки

5375 4112 0232 7974

PayPal:

nazardoc@gmail.com

Пополнение по реквизитам:

Мединский Назар РуслановичUA3932200100000262093012430503097715073Пополнение счета

Напомним, что 24 ОМБр имени короля Даниила – военное соединение механизированных войск, входящее в состав Сухопутных войск ВСУ. Базируется соединение на Львовщине, а входит оно в состав оперативного командования "Запад".

Напомним, что нет больших или маленьких сумм. Помните, что каждая ваша гривна приближает к достижению цели, а вместе с тем – к победе!

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