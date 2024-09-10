Масштабный сбор средств на дрон "Магура": организаторы проведут розыгрыш среди донатов

Украинским военным на фронте постоянно нужны дроны. Именно поэтому в Украине объявили очередной масштабный сбор средств на беспилотники.

В Украине стартовала масштабная кампания по сбору средств под названием "ГУРКИТ от ГУРа". Цель этой инициативы – собрать 10 000 000 гривен на приобретение современного украинского дрона "Магура", который поможет украинским разведчикам в выполнении их боевых задач.

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Организаторы создали игру

В рамках кампании организаторы создали инновационную игру, где каждый желающий может добавить своего ГУРКОТА в роли оператора дрона "Магура”. Игроки будут иметь возможность лично проверить работу дрона и тренироваться в поражении вражеских кораблей.

БФ "Современная Украина" также скоро презентует мурал под названием "Мудрый властвует над звездами", над созданием которого работает известный украинский муралист Владимир Манжос. Эта стенопись будет посвящена героической деятельности Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Среди всех донатов организаторы проведут розыгрыш призов: iPhone 15, колонки JBL GO 3, эксклюзивной почтовой марки с изображением мурала, копию изображения мурала (формат А2), а также дополнительно 10 печатных копий с подписью главы ГУР Кирилла Буданова.

Присоединяйтесь к сбору “ГУРКИТ от ГУРа”, сделайте свой вклад в успешные операции ГУР МОУ и выигрывайте ценные призы.