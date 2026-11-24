Офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук объявил о срочном сборе средств на дроны для 33-й отдельной механизированной бригады. Из общей суммы в почти 600 тысяч гривен защитникам осталось собрать 250 тысяч.

О привлечении средств для батальона беспилотных систем он объявил вместе с ведущей Екатериной Соляр в эфире 24 Канала. Большую часть суммы в 350 тысяч гривен уже собрали, поэтому сейчас продолжается поиск оставшейся части средств. По словам военного, необходимые комплектующие уже фактически заказаны на заемные средства, чтобы бойцы на передовой получили их без каких-либо задержек.

На что пойдут средства

Андрей Ткачук рассказал, что деньги будут направлены на комплектующие для беспилотников, потому что у бойцов 33-й бригады есть собственная инженерная лаборатория для сборки и ремонта БПЛА.

Поступил очень срочный запрос на сбор средств. Запрос от 33-й бригады почти на 600 тысяч для их батальона беспилотных систем на комплектующие. Триста пятьдесят тысяч мы нашли, еще 250 нужно. Поэтому, пожалуйста, помогите, чем можете: гривной, двумя, пятью, десятью. Дроны сегодня решают очень многое,

– подчеркнул Ткачук.

Офицер пояснил, что беспилотники ежедневно спасают жизни украинских военных во время боевых столкновений, помогают своевременно обнаруживать врага и наносить точные ответные удары.

Андрей Ткачук объявил о срочном сборе средств на дроны: видео

Поддержка тыла имеет значение

Ведущая Екатерина Соляр лично присоединилась к сбору прямо во время трансляции и призвала не прекращать помощь силам обороны.

Что бы там ни решили в Соединенных Штатах Америки, что бы там ни решили в Европе – линия фронта, защита тыла и наша способность давать отпор врагу зависят исключительно от нас с вами и нашей поддержки Вооруженных сил Украины. Когда военные видят, что люди не устают помогать, появляется еще больше сил, надежды и уверенности,

– подчеркнула Екатерина Соляр.

Сбор средств на комплектующие для дронов / скриншот из видео