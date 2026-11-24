Про залучення коштів для батальйону безпілотних систем він оголосив разом із ведучою Катериною Соляр в ефірі 24 Каналу. Більшу частину суми у 350 тисяч гривень уже знайшли, тож зараз триває пошук фінальної частини коштів. За словами військового, необхідні комплектуючі вже фактично замовили за запозичені гроші, аби бійці на передовій отримали їх без жодних затримок.

Adv

популярні відео

На що підуть кошти

Андрій Ткачук розповів, що гроші спрямують на комплектуючі для безпілотників, адже бійці 33-ї бригади мають власну інженерну лабораторію для збирання та ремонту БпЛА.

Прийшов дуже терміновий швидкий збір. Запит від 33-ї бригади майже на 600 тисяч для їхнього батальйону безпілотних систем на комплектуючі. Триста п'ятдесят тисяч ми знайшли, ще 250 треба. Тому, будь ласка, допоможіть, чим можете: гривнею, двома, п'ятьма, десятьма. Дрони сьогодні вирішують дуже багато– наголосив Ткачук.

Реклама

Офіцер пояснив, що безпілотники щодня бережуть життя українських військових під час вогневого контакту, допомагають своєчасно помічати ворога та завдавати точних ударів у відповідь.

Андрій Ткачук озвучив терміновий збір на дрони: відео

Підтримка тилу має значення

Ведуча Катерина Соляр особисто долучилася до збору просто під час трансляції та закликала не припиняти допомогу силам оборони.

Що б там не вирішили у Сполучених Штатах Америки, що б там не вирішили в Європі – лінія фронту, захист тилу і наша спроможність давати відсіч ворогу залежить виключно від нас із вами та нашої підтримки Збройних сил України. Коли військові бачать, що люди не втомлюються допомагати, з'являється ще більше сил, надії і впевненості– підкреслила Катерина Соляр.

Збір на комплектуючі для дронів / скріншот з відео