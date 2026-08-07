Андрей Сибига призвал присоединиться к сбору средств. Об этом сообщили на сайте МИД.

Что известно об этой инициативе?

В министерстве сообщили, что цель сбора – 1,2 миллиона долларов США. Андрей Сибига рассказал, что в прошлом году в рамках благотворительной инициативы удалось собрать более 790 тысяч долларов (примерно 35 миллионов гривен).

Дипломат отметил, что в прошлый раз средства пошли на НРК для украинских воинов. На этот раз организаторы сбора хотят укрепить возможности скорой помощи.

Ежедневно Россия терроризирует мирных жителей по всей Украине, убивая и раня людей в результате ударов дронами и ракетами. После каждой атаки решающую роль играет каждая секунда. Современные машины скорой помощи – это не просто транспорт. Это мобильные реанимационные отделения, которые позволяют медикам оказывать жизненно необходимую помощь еще до прибытия пациента в больницу,

– подчеркнул Сибига.

Он рассказал, что автомобили будут оснащены:

системы подачи кислорода;

аппараты искусственной вентиляции легких;

дефибрилляторы-мониторы;

капнографы;

электрокардиографы с функцией дистанционной передачи ЭКГ;

мониторы жизненно важных показателей.

Также реанимобили будут укомплектованы носилками, оборудованием для инфузионной терапии, GPS-навигацией, видеорегистраторами, системами климат-контроля и парковочными датчиками.

Это даст врачам возможность безопаснее и эффективнее оказывать медицинскую помощь в пути. В МИД сообщили, что в 2025 году украинские бригады экстренной медицинской помощи совершили более 4,5 миллиона выездов.

В ведомстве сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия уничтожила или повредила 495 машин скорой помощи, 46 из них – в 2026 году.

Также в среду, 5 июля, Центр реабилитации защитников во Львове Unbroken получил современные медицинские кровати и дополнительное оборудование. Закупка стала возможной благодаря сбору средств Благотворительного фонда "24".