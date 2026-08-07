Андрій Сибіга закликав доєднуватись до збору. Про це повідомили на сайті МЗС.

Що відомо про ініціативу?

У міністерстві сказали, що ціль збору – 1,2 мільйони доларів США. Андрій Сибіга розповів, що минулого року в межах благодійної ініціативи вдалося зібрати понад 790 тисяч доларів (приблизно 35 мільйонів гривень).

Дипломат зазначив, що минулого разу кошти пішли на НРК для українських воїнів. Цього ж разу організатори збору хочуть посилити спроможності швидкої допомоги.

Щодня Росія тероризує мирних жителів по всій Україні, вбиваючи й завдаючи поранень унаслідок ударів дронами та ракетами. Після кожної атаки вирішальною є кожна секунда. Сучасні автомобілі швидкої допомоги – це не просто транспорт. Це мобільні реанімаційні відділення, які дають змогу медикам надавати життєво необхідну допомогу ще до прибуття пацієнта до лікарні,

– підкреслив Сибіга.

Він розповів, що автомобілі будуть мати:

системи подачі кисню;

апарати штучної вентиляції легень;

дефібрилятори-монітори;

капнографи;

електрокардіографи з функцією дистанційної передачі ЕКГ;

монітори життєво важливих показників.

Також реанімобілі будуть укомплектаовані ношами, обладнанням для інфузійної терапії, GPS-навігацією, відеореєстраторами, системами клімат-контролю та паркувальними сенсорами.

Це дасть лікарям можливість безпечніше й ефективніше надавати медичну допомогу в дорозі. В МЗС розповіли, що у 2025 році українські бригади екстреної медичної допомоги мали понад 4,5 мільйона виїздів.

У відомстві повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила або пошкодила 495 машин швидкої допомоги, 46 з них – у 2026 році.

Також у середу, 5 липня, Центр реабілітації захисників у Львові Unbroken отримав сучасні медичні ліжка та додаткове обладнання. Закупівля стала можливою завдяки збору Благодійного фонду "24".