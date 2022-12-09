Любители лотерей: Хорватия выиграла все серии пенальти в матчах на ЧМ-2018 и ЧМ-2022

Сборная Хорватии несколько неожиданно вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Это второй раз подряд "клетчатые" достались этой стадии турнира. И не без помощи "футбольной лотереи".

Сборная Хорватии на ЧМ-2022 выиграла в основное время всего один матч. Но команда уже добралась до полуфинала. Не без труда своего голкипера Доминика Ливаковича. Он может стать таким же героем для команды, как в 2018 году был Даниэль Субашич.

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Дотянуть до финала

Сборная Хорватии – серебряный призер предыдущего Мундиаля в 2018 году. Тогда команда вышла из группы с первого места, выиграв все три матча. А вот дальше уже не могла победить в основное время. Но все-таки дошла до финала.

В 1/8 финала против Дании уже на четвертой минуте счет был 1:1. До конца матча команды так и не забили. Как и не забили в овертайме. Пришлось пробивать пенальти. Хорваты победили 3:2. Тогда голкипер хорватов Даниэль Субашич отразил три удара соперника, повторив достижение португальца Рикарду, которое он установил в 2006 году.

В четвертьфинале хорватам пришлось играть против хозяев турнира – россиян. И снова 1:1 после основного времени. Но в этот раз в экстра-тайме команды обменялись забитыми голами. Но в серии послематчевых пенальти точнее были именно хорваты – 4:3. И скандировали "Слава Украине!" после этой победы.

В полуфинале хорватов ожидала сборная Англии. И снова ничья в основное время 1:1. Но на этот раз хорваты "не дотянули" до серии пенальти, забив победный гол в овертайме.

А вот в финале так уж не удалось – уступили французам в основное время 4:2.

Повторяют ли успех в 2022 году?

В 2022 году сборная Хорватии вполне может повторить достижение, которое ей удалось за четыре года до того. Хотя в этот раз из группы они вышли не с тремя победами.

В 1/8 финала хорваты сыграли вничью 1:1 со сборной Японии. И победили их в серии пенальти 3:1. А голкипер Ливакович повторил достижение своего предшественника Субашича, тоже отразив три удара.

В четвертьфинале "клетчатым" выпало играть против главных фаворитов турнира – сборной Бразилии. Основное время матча закончилося вничью 0:0. А в конце первого овертайма Неймар забил гол. Казалось, что "селесао" доведут матч до победы. Но на 117-й минуте Петкович сравнял счет. И снова хорватам пришлось пробивать пенальти.

Хорваты все свои удары реализовали. Зато Ливакович сначала отразил первый удар Родриго. А когда дошел черед пробивать Маркиньосу (он бил четвертым), то он попал в штангу. Итак, победа 4:2.

Следовательно, Хорватия снова прошла дальше. Это был пятый матч подряд в плей-офф чемпионата мира, где команда проходит в следующий раунд после овертайма. Четыре из них – благодаря победам в серии пенальти.