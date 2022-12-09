Збірна Хорватії на ЧС-2022 виграла в основний час лише один матч. Але команда вже дісталася півфіналу. Не без зусиль свого голкіпера Домініка Ліваковича. Він може стати таким же героєм для команди, як у 2018 році був Даніель Субашич.

Варте уваги Воротар Марокко Боно повторив унікальне досягнення Шовковського на чемпіонаті світу 2022

Дотягнути до фіналу

Збірна Хорватії – срібний призер попереднього Мундіалю у 2018 році. Тоді команди вийшла з першого місця з групи, вигравши всі три матчі. А от далі вже не могла перемогти в основний час. Але таки дійшла до фіналу.

В 1/8 фіналу проти Данії вже на четвертій хвилині рахунок був 1:1. До кінця матчу команди так і не забили. Як і не забили в овертайм. Тож довелося пробивати пенальті. Хорвати перемогли 3:2. Тоді голкіпер хорватів Даніель Субашич відбив три удари суперника, повторивши досягнення португальця Рікарду, яке він встановив у 2006 році.

У чвертьфіналі хорватам випало грати проти господарів турніру – росіян. І знову 1:1 після основного часу. Та цього разу в екстратаймі команди обмінялися забитими голами. Але в серії післяматчевих пенальті влучнішими були саме хорвати – 4:3. І скандували "Слава Україні!" після цієї перемоги.

У півфіналі на хорватів очікувала збірна Англії. І знову нічия в основний час 1:1. Та цього разу хорвати "не дотягнули" до серії пенальті, забивши переможний гол в овертаймі.

А от у фіналі так вже не вдалося – поступилися французам в основний час 4:2.

Повторюють успіх у 2022?

У 2022 році збірна Хорватії цілком може повторити те досягнення, яке їй вдалося за чотири роки до того. Хоча цього разу з групи вони вийшли не з трьома перемогами.

В 1/8 фіналу хорвати зіграли внічию 1:1 зі збірною Японії. І перемогли їх в серії пенальті 3:1. А голкіпер Лівакович повторив досягнення свого попередника Субашича, теж відбивши три удари.

В чвертьфіналі "картатим" випало грати проти головних фаворитів турніру – збірної Бразилії. Основний час матчу закінчився внічию 0:0. А в кінці першого овертайму Неймар забив гол. Здавалося, що "селесао" доведуть матч до перемоги. Та на 117-й хвилині Петкович зрівняв рахунок. І знову хорватам випало пробивати пенальті.

Хорвати всі свої удари реалізували. Натомість Лівакович спочатку відбив перший удар Родріго. А коли дійшла черга пробивати Маркіньосу (він бив четвертим), то він влучив у штангу. Тож перемога 4:2.

Відтак Хорватія знову пройшла далі. Це був п'ятий поспіль матч в плей-офф чемпіонату світу, де команда проходить в наступний раунд після овертайму. Чотири з них – завдяки перемогам в серії пенальті.