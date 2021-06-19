Во главе с Шевченко: сборная Украины присоединилась к сбору средств для больного мальчика

Сборная Украины по футболу и Украинская Ассоциация Футбола объявили аукцион. Единственный лот – футболка Руслана Малиновского с автографами всех украинских игроков-участников Евро-2020 и легенд украинского футбола.

Аукцион продолжается до 23:59 20 июня. Футболку вручат победителю на стадионе Олимпийский перед матчем отбора к ЧМ-2022 Украина – Франция.

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Сборная Украины присоединилась к спасению ребенка

Андрей Шевченко написал, что сборная Украины и Украинская ассоциация футбола помогают больному мальчику Дмитрию Басову в борьбе с болезнью.

Поддержите маленького украинца!

– призвал Шевченко.

УАФ объявила аукцион

Футболку сборной Украины с новым дизайном выставили на аукцион для спасения 6-месячного Димы Басова, у которого редкое генетическое заболевание – спинальная мышечная атрофия.

Времени на то, чтобы побороть этот недуг, очень мало, а сумма, необходимая на спасительный для мальчика укол ("Золгенсма"), очень большая – 65 миллионов гривен,

– написал в фейсбуке глава УАФ Павелко.

. Спинальная мышечная атрофия – болезнь, из-за которой человек ослабевает каждый день, и в результате теряет способность ходить, двигаться и даже дышать. Это одна из самых распространенных причин детской смертности от генетических болезней в мире.Сегодня СМА поддается лечению, но для этого нужен самый дорогой в истории мировой фармакологии препарат – Zolgensma.

Кроме игроков сборной, футболку также подписали:

тренеры команды во главе с обладателем "Золотого мяча" 2004 года Андреем Шевченко;

обладатели "Золотого мяча" 1975 и 1986 годов Олег Блохин и Игорь Беланов;

обладатель "Серебряной бутсы" Олег Протасов;

капитан "Динамо" Анатолий Демьяненко;

олимпийский чемпион Алексей Михайличенко.

Реквизиты для помощи:

Победитель аукциона получит футболку из рук самого Руслана Малиновского перед домашним матчем национальной сборной против Франции в отборе к ЧМ-2022 на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Карты:

Приватбанк: отец Басов Виктор

5168 7520 1126 6494

Ощадбанк: Basov Viktor

5167 4901 3133 4865

Приватбанк: мама Басова Анна

5168 7520 1126 6536

Монобанк: мама Басова Анна

5375 4141 0565 1581

IBAN

UA963052990000026202900802381

UA943052990000026207900801956

USD IBAN:

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