Прицельный удар: СБС уничтожили редкую РЛС "Имбирь" и ЗРК С-300В неподалеку от Мариуполя

В ночь 1 марта неподалеку временно оккупированного Мариуполя Силы беспилотных систем нанесли удар по российской системе ПВО. Бойцам удалось уничтожить сразу два дорогостоящих и редких элемента.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадьяр".

Какие последствия прицельного удара?

Силы беспилотных систем уничтожили российскую РЛС "Имбирь" – высокотехнологичную трехкоординатную самоходная РЛС, которая способна обнаруживать крылатые ракеты и другие воздушные цели на дистанции до 175 километров.

По словам Роберта Бровди, всего изготовлено около 200 таких единиц, что делает РЛС редким и дорогостоящим элементом российской системы ПВО.

Кроме этого, под удар попала ЗРК С-300В, установка 9А84 – самоходная пуско-заряжающая машина комплекса с операционным радиусом поражения до 250 километров и глубиной действия до 100 километров. Отмечается, что она является одним из ключевых компонентов противовоздушной обороны оккупантов.

СБС нанесли точечный удар: смотрите видео

Удар по врагу нанесли пилоты 1-го Оперативного центра Сил беспилотных систем: они применили ударные БпЛА FP-2 украинского производства с боевой частью 100 килограммов.

Операцию провели во взаимодействии с новосозданным Координационным Центром глубинного поражения СБС.

Враг продолжает нести потери: последние новости