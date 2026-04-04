Украина атаковала 2 пусковые базы "Шахедов" в Брянской и Курской областях и еще ряд целей
- Были поражены различные военные объекты, включая ЗРК "Тор", топливную цистерну и логистические хабы на оккупированных территориях Украины.
СБС атаковали 2 хаба ударных беспилотников "Шахед" в Курской и Брянской областях. Также уничтожили РЛС из комплекса ЗРК С-400 в Феодосии, ЗРК "Тор" и еще большое количество военных объектов.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".
Какие российские объекты атаковали?
Отмечается, что птицы 9 батальона "Кайрос" отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 "Триумф", способную обнаруживать гиперзвуковые цели за 600 километров.
Эта радиолокационная станция, на развертывание которой тратят всего 5 минут, автоматически сопровождает до 100 целей одновременно и наводит до 72 ракет. Птицы 1 ОЦ СБС одновременно нанесли удар по ЗРК "Тор".
Комплекс был расположен в районе Зачатовки Донецкой области. Также под ударом оказалась зенитная установка ЗУ-23-2 в населенном пункте Лозовской в Луганской области, она предназначена для борьбы с БПЛА.
Более того, украинским силам удалось уничтожить цистерну с топливом в районе населенного пункта Новосемейкино, расположенного в Луганской области. В частности, среди ряда пораженных военных объектов оказались:
- логистический хаб 5А в Новополтавке, на временно оккупированной территории Запорожской области;
- логистический хаб 35А в Красном Поле, на временно оккупированной территории Донецкой области;
- временный пункт дислокации подразделений 3А в населенных пунктах Шульгинка и Беловодск на временно оккупированной территории Луганской области;
- командно-наблюдательный пункт и пункты сосредоточения живой силы российских 36-й отдельной мотострелковой бригады, 143-го мотострелкового полка, 160-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии в Голубицком и Великой Новоселке (Донецкая область), Самойловке (Запорожская область), Беловодске и Шульгинке (Луганская область);
- склады материально-технического обеспечения и с горюче-смазочными материалами.
Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ в ночь на 4 апреля отработаны два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА "Шахед" в Навле (Брянской области) и на аэродроме Халино (Курской области),
– говорится в сообщении.
Какие потери наносят противнику?
- Напомним, недавно на Запорожском направлении украинские военные уничтожили редкий комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", стоимость которого оценивается примерно в 20 миллионов долларов.
- Еще раньше беспилотники СБС и разведки уничтожили 4 дрона "Орион", самолет АН-72П и РЛС "Меч" в оккупированном Крыму. Удары нанесли FP-2 украинского производства с боевой частью до 100 килограммов.