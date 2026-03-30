Восхваляла Путина и пропагандировала рашизм: СБУ задержала чиновницу Минкульта

Служба безопасности Украины разоблачила руководительницу отдела Министерства культуры, которая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла российскую пропаганду. Злоумышленнице грозит до 8 лет заключения и конфискация имущества.

Об этом информирует СБУ. Что известно о разоблачении "сторонницы" Путина? В понедельник, 30 марта, представители СБУ задержали сторонницу "русского мира". Ею оказалась руководитель одного из отделов Министерства культуры Украины. Женщина поддерживала риторику российского диктатора Владимира Путина, оправдывала вражеские удары по украинской критической инфраструктуре, в частности по объектам энергетики, распространяла фейки и российскую пропаганду о Силах обороны Украины и распространяла дезинформацию относительно оперативной ситуации на фронте. По данным расследования, такую информацию чиновница Минкульта рассказывала своим коллегам и знакомым.