Эксперт об аресте СБУ имущества Вадима Новинского на 3,5 миллиарда: на одного агента России меньше

Арест Службой безопасности Украины активов пророссийского олигарха Вадима Новинского на более чем 3,5 миллиарда резко снизит влияние пророссийских сил в Украине.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Обратите внимание Украина арестовала имущество прокремлевского олигарха Новинского более чем на 3,5 миллиарда

"Активы эти пополнят украинский бюджет, однако самое важное даже не это. Главное, что речь идет не просто об аресте имущества, а о защите экономических интересов государства и лишении российских "агентов влияния" ресурсов, необходимых им для взрывной деятельности. Еще на одного агента России меньше, причем агента богатого и влиятельного", – акцентирует эксперт.

По мнению Голобуцкого, дело против Новинского имеет хорошую судебную перспективу. "По моему наблюдению дела СБУ, в отличие от некоторых других правоохранительных органов, не разваливаются в судах. А потому свои активы пророссийский олигарх вряд ли увидит", – подчеркивает политолог.

"Новинский, логично, был внесен по предоставлению СБУ в санкционный список. Однако он пытался избежать санкций и перерегистрировать объекты на аффилированные коммерческие структуры, однако СБУ разоблачила. Новинский не первый в списке поклонников "русского мира", чье состояние арестовано по представлению подчиненных Малыша. Раньше такая же участь постигла имущество пары Медведчук-Марченко, Табачника и других", – пишет Голобуцкий.

Напомним, сегодня СБУ арестовала имущество пророссийского олигарха Вадима Новинского более чем на 3,5 миллиарда гривен.