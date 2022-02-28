СБУ блокировала сайт, через который Россия получала координаты для бомбардировок Украины

СБУ 28 февраля сообщила, что блокировала сайт, через который Россия получала координаты для бомбардировок Украины.

Пресс-служба СБУ сообщила: ресурс обнаружили киберспециалисты спецслужбы. Он являлся одним из источников разведывательной информации для авиаударов по военным объектам Украины.

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Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте,

– говорится в сообщении.

На сайтах размещали даже секретные объекты. В частности, с арсеналами воинских частей и скрытыми базами.

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