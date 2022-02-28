Пресслужба СБУ повідомила: ресурс виявили кіберфахівці спецслужби. Він був одним із джерел розвідкової інформації для авіаударів по військових об'єктах України.
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Сайт позиціював себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об'єктів на мапі,
– мовиться у повідомленні.
На сайтах розміщували навіть секретні об'єкти. Зокрема, з арсеналами військових частин та прихованими базами.
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