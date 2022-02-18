СБУ на границе с Беларусью тренировалась предотвращать диверсии: фото учений
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины провела учения у границы с Беларусью. Тренировались предотвращать диверсии в военной части.
Межведомственные учения провели в Житомирской области. Силовики отработали алгоритмы обезвреживания условных "диверсионных" групп.
Важно СБУ переходит на усиленный режим службы, чтобы предотвратить российские теракты
Обезвредили "диверсантов"
По легенде, враги пытались проникнуть в одну из воинских частей, чтобы осуществить серию "взрывов". Двух "диверсантов" обезвредили Вооруженные силы, а спецназовцы СБУ нейтрализовали других "врагов".
Отметили, что тренировки прошли в условиях, максимально похожих на реальные. По окончании учений организаторы проанализировали состояние защищенности военного объекта.Обратите внимание! У украинских границ в Беларуси Москва с Минском проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022". Из-за этого Россия стянула туда свои войска. По плану учения должны закончиться 20 февраля. В Беларуси обещают, что после этого российские военные покинут страну.
Учения СБУ / Фото спецслужбы:
СБУ будет работать усиленно
Украинские силовики будут работать в усиленном режиме. Такое решение в СБУ одобрили из-за обострения на Донбассе. События назвали очередным элементом гибридной войны против Украины.
СБУ переходит на усиленный режим, чтобы не допустить провокаций, терактов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри. В Украине готовы реагировать на любые сценарии дестабилизации.
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