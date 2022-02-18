СБУ на границе с Беларусью тренировалась предотвращать диверсии: фото учений

Служба безопасности Украины провела учения у границы с Беларусью. Тренировались предотвращать диверсии в военной части.

Межведомственные учения провели в Житомирской области. Силовики отработали алгоритмы обезвреживания условных "диверсионных" групп.

Важно СБУ переходит на усиленный режим службы, чтобы предотвратить российские теракты

Обезвредили "диверсантов"

По легенде, враги пытались проникнуть в одну из воинских частей, чтобы осуществить серию "взрывов". Двух "диверсантов" обезвредили Вооруженные силы, а спецназовцы СБУ нейтрализовали других "врагов".

Отметили, что тренировки прошли в условиях, максимально похожих на реальные. По окончании учений организаторы проанализировали состояние защищенности военного объекта.

У украинских границ в Беларуси Москва с Минском проводят совместные военные учения "Союзная решимость-2022" . Из-за этого Россия стянула туда свои войска. По плану учения должны закончиться 20 февраля. В Беларуси обещают, что после этого российские военные покинут страну.

Учения СБУ / Фото спецслужбы:

СБУ будет работать усиленно

Украинские силовики будут работать в усиленном режиме. Такое решение в СБУ одобрили из-за обострения на Донбассе. События назвали очередным элементом гибридной войны против Украины.

СБУ переходит на усиленный режим, чтобы не допустить провокаций, терактов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри. В Украине готовы реагировать на любые сценарии дестабилизации.

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