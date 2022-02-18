Міжвідомчі навчання провели у Житомирській області. Силовики відпрацювали алгоритми знешкодження умовних "диверсійних" груп.
Важливо СБУ переходить на посилений режим служби, щоб запобігти російським терактам
Знешкоджували "диверсантів"
Зазначили, що тренування пройшли в умовах, максимально схожих до реальних. Після закінчення навчань організатори проаналізували стан захищеності військового об'єкта.
Навчання СБУ / Фото спецслужби:
СБУ працюватиме посилено
Українські силовики працюватимуть у посиленому режимі. Таке рішення в СБУ схвалили через загострення на Донбасі. Події назвали черговим елементом гібридної війни проти України.
СБУ переходить на посилений режим, щоб не допустити провокацій, терактів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини. В Україні готові реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.
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