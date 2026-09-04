Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, какую системную проблему украинских спецслужб продемонстрировал этот конфликт. Он рассказал, почему даже кадровые решения не способны мгновенно прекратить внутренное противостояние и какие изменения могли бы снизить риск подобных ситуаций в будущем.
В СБУ и ГУР пересекаются функции
Полную картину конфликта между СБУ и ГУР общество, вероятно, получит не сразу, ведь спецслужбы остаются закрытыми структурами. В то же время сама ситуация указывает на более давнюю проблему: две службы, которые теоретически должны выполнять разные задачи, на практике частично вступают в сферы ответственности друг друга.
Теоретически ГУР должно заниматься разведывательной и другой деятельностью на территории других государств, а СБУ в первую очередь должна концентрироваться на контрразведывательной деятельности. Но и одни, и другие занимаются военными делами и многим другим,
– пояснил Олещук.
Такое дублирование функций создает условия, при которых между структурами могут возникать споры за полномочия и влияние. Даже если руководство государства вмешивается, требует прекратить публичное противостояние или принимает кадровые решения, это не означает, что внутренняя конкуренция сразу исчезает.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Это же не значит, что они сразу почувствуют большой прилив взаимной любви. Нет, они просто начнут интриговать друг против друга. И мы сейчас как раз это и видим. Это последнее, что сейчас нужно украинскому государству,
– подчеркнул политолог.
Проблема, по его мнению, выходит за пределы одного конкретного конфликта. Речь идет о разграничении функций между спецслужбами таким образом, чтобы они четче отвечали за свои направления и меньше пересекались в работе.
СБУ и ГУР не должны дублировать друг друга
Выход из такого противостояния политолог видит не только в кадровых решениях, но и в пересмотре самой системы. Каждая спецслужба должна получить четко определенные функции, чтобы их полномочия не пересекались и не создавали почву для новых конфликтов.
Нужно задуматься о серьезной реформе всей этой системы. Все должны выполнять конкретные функции, и по этим функциям вообще не должны пересекаться между собой. Для украинского государства это был бы лучший вариант,
– сказал Олещук.
Ранее в Украине уже обсуждали идею создания отдельной структуры по типу "украинского Моссада", однако эти разговоры ни к чему не привели. Таквая служба могла бы взять на себя политические, военные и другие секретные операции на территории противника.
Было много разговоров об "украинском Моссаде", и они ни к чему не привели. Но было бы логично выделить отдельную структуру, которая занималась бы политическими и военными операциями на территории врага, а также другими секретными действиями,
– пояснил политолог.
Тогда СБУ могла бы прежде всего сосредоточиться на присущей ей контрразведывательной работе, а ГУР – непосредственно на разведке. Таке разделение устранило бы часть функций, которые сейчас дублируются между двумя структурами.
Олещук назвал причину напряженности между СБУ и ГУР: смотрите видео