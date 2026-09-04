Політолог Петро Олещук в ефірі 24 Каналу пояснив, яку системну проблему українських спецслужб продемонстрував цей конфлікт. Він розповів, чому навіть кадрові рішення не здатні миттєво припинити внутрішнє протистояння та які зміни могли б зменшити ризик подібних ситуацій у майбутньому.

У СБУ та ГУР перетинаються функції

Повну картину конфлікту між СБУ та ГУР суспільство, ймовірно, отримає не одразу, адже спецслужби залишаються закритими структурами. Водночас сама ситуація вказує на давнішу проблему: дві служби, які теоретично мають виконувати різні завдання, на практиці частково заходять у сфери відповідальності одна одної.

Теоретично ГУР має займатися розвідувальною та іншою діяльністю на території інших держав, а СБУ в першу чергу має концентруватися на контррозвідувальній діяльності. Але і одні, і інші займаються військовими справами та багато чим іншим,

– пояснив Олещук.

Таке дублювання функцій створює умови, за яких між структурами можуть виникати суперечки за повноваження та вплив. Навіть якщо керівництво держави втручається, вимагає припинити публічне протистояння або ухвалює кадрові рішення, це не означає, що внутрішня конкуренція одразу зникає.

Це ж не означає, що вони одразу відчують великий приплив взаємної любові. Ні, вони просто почнуть інтригувати один проти одного. І ми зараз якраз це і бачимо. Це останнє, що зараз потрібно українській державі,

– наголосив політолог.

Проблема, на його думку, виходить за межі одного конкретного конфлікту. Йдеться про розмежування функцій між спецслужбами так, щоб вони чіткіше відповідали за свої напрямки й менше перетиналися у роботі.

СБУ і ГУР не мають дублювати одна одну

Вихід із такого протистояння політолог бачить не лише у кадрових рішеннях, а в перегляді самої системи. Кожна спецслужба має отримати чітко визначені функції, щоб їхні повноваження не перетиналися і не створювали підґрунтя для нових конфліктів.

Треба задуматися над серйозною реформою всієї цієї системи. Усі повинні виконувати конкретні функції, і за цими функціями взагалі не повинні перетинатися між собою. Для української держави це був би найкращий варіант,

– сказав Олещук.

Раніше в Україні вже обговорювали ідею створення окремої структури на кшталт "українського Моссаду", однак ці розмови нічим не завершилися. Така служба могла б взяти на себе політичні, військові та інші секретні операції на території противника.

Було багато розмов про "український Моссад", і вони нічим не завершилися. Але було б логічно виділити окрему структуру, яка займалася б політичними та військовими операціями на території ворога, а також іншими секретними діями,

– пояснив політолог.

Тоді СБУ могла б передусім зосередитися на властивій їй контррозвідувальній роботі, а ГУР – безпосередньо на розвідці. Такий поділ прибрав би частину функцій, які зараз дублюються між двома структурами.

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