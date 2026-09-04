Не то, что нужно Украине, – политолог указал на важную деталь в перестрелке между СБУ и ГУР

После громкого конфликта с участием представителей СБУ и ГУР между ведомствами продолжились публичные взаимные обвинения, хотя руководство государства уже отреагировало на ситуацию. Это подняло более широкий вопрос о том, почему две спецслужбы пересекаются в своих функциях и как подобное противостояние может влиять на их работу в условиях войны.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, какую системную проблему украинских спецслужб продемонстрировал этот конфликт. Он рассказал, почему даже кадровые решения не способны мгновенно прекратить внутренное противостояние и какие изменения могли бы снизить риск подобных ситуаций в будущем.

В СБУ и ГУР пересекаются функции

Полную картину конфликта между СБУ и ГУР общество, вероятно, получит не сразу, ведь спецслужбы остаются закрытыми структурами. В то же время сама ситуация указывает на более давнюю проблему: две службы, которые теоретически должны выполнять разные задачи, на практике частично вступают в сферы ответственности друг друга.

Теоретически ГУР должно заниматься разведывательной и другой деятельностью на территории других государств, а СБУ в первую очередь должна концентрироваться на контрразведывательной деятельности. Но и одни, и другие занимаются военными делами и многим другим,

– пояснил Олещук.

Такое дублирование функций создает условия, при которых между структурами могут возникать споры за полномочия и влияние. Даже если руководство государства вмешивается, требует прекратить публичное противостояние или принимает кадровые решения, это не означает, что внутренняя конкуренция сразу исчезает.

Это же не значит, что они сразу почувствуют большой прилив взаимной любви. Нет, они просто начнут интриговать друг против друга. И мы сейчас как раз это и видим. Это последнее, что сейчас нужно украинскому государству,

– подчеркнул политолог.

Проблема, по его мнению, выходит за пределы одного конкретного конфликта. Речь идет о разграничении функций между спецслужбами таким образом, чтобы они четче отвечали за свои направления и меньше пересекались в работе.

СБУ и ГУР не должны дублировать друг друга

Выход из такого противостояния политолог видит не только в кадровых решениях, но и в пересмотре самой системы. Каждая спецслужба должна получить четко определенные функции, чтобы их полномочия не пересекались и не создавали почву для новых конфликтов.

Нужно задуматься о серьезной реформе всей этой системы. Все должны выполнять конкретные функции, и по этим функциям вообще не должны пересекаться между собой. Для украинского государства это был бы лучший вариант,

– сказал Олещук.

Ранее в Украине уже обсуждали идею создания отдельной структуры по типу "украинского Моссада", однако эти разговоры ни к чему не привели. Таквая служба могла бы взять на себя политические, военные и другие секретные операции на территории противника.

Было много разговоров об "украинском Моссаде", и они ни к чему не привели. Но было бы логично выделить отдельную структуру, которая занималась бы политическими и военными операциями на территории врага, а также другими секретными действиями,

– пояснил политолог.

Тогда СБУ могла бы прежде всего сосредоточиться на присущей ей контрразведывательной работе, а ГУР – непосредственно на разведке. Таке разделение устранило бы часть функций, которые сейчас дублируются между двумя структурами.

Олещук назвал причину напряженности между СБУ и ГУР: смотрите видео